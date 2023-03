Kanye West dice que dejó de ser antisemita luego de ver al actor Jonah Hill

El rapero Kanye West dijo que renunciaba al antisemitismo en un nuevo post de Instagram en el que indicó que ver al actor Jonah Hill en la película 'Comando especial' (21 Jump Street) "hizo que me gustaran de nuevo los judíos".



Ye, como se le conoce formalmente, conmocionó a sus antiguos seguidores en los últimos meses con una serie de amenazas contra personas judías, por lo que fue bloqueado de la mayoría de las redes sociales y llevó al gigante de la ropa deportiva Adidas y a otras casas de moda a desvincularse de él.



Su última publicación en Instagram del sábado parecía un intento de dar marcha atrás en sus declaraciones previas de "amor" por los nazis y admiración por Adolf Hitler.



"Ver a Jonah Hill en 21 Jump street hizo que me gustaran de nuevo los judíos", escribió.



"Nadie debería tomar la ira contra uno o dos individuos y transformarla en odio hacia millones de personas inocentes", continuó. "Ningún cristiano puede ser etiquetado de antisemita sabiendo que Jesús es judío Gracias Jonah Hill te quiero".



Algunos usuarios de las redes sociales parecieron acoger la declaración con humor, pero muchos no se lo creyeron.



"No funciona así Kanye. El daño ya está hecho. Las semillas de odio que plantaste ya brotaron", escribió un usuario de Twitter.



El rapero, que habla abiertamente de su lucha contra las enfermedades mentales, vio como sus relaciones comerciales se desmoronaban a medida que su comportamiento errático y su discurso extremista suscitaban preocupación.



Jonah Hill es un actor, comediante y director estadounidense AFP