Juan Pablo Socarrás y las artesanías como un lujo en la moda

Juan Pablo Socarrás había escogido el mundo de las artesanías desde hace muchos años. Su primer trabajo fue en Artesanías de Colombia, donde empezó como diseñador junior, hasta ser codirector creativo. Ahí duró seis años y medio de su vida, tiempo en el que conoció y viajó por todo el territorio colombiano, enamorándose de las diversas comunidades colombianas y entendiendo que a través de su trabajo tejían la más pura identidad de Colombia.



“La artesanía de un país es su historia, su legado, sus ancestros, es ver el lugar de donde venimos y ver para dónde vamos, eso representan las artesanías de un país. La artesanía nos cuenta todo lo que hemos recorrido, quiénes han vivido, qué nos han enseñado, la transformación, el rescate, los oficios, lo que hemos aprendido, lo que venía de nuestros ancestros, nuestros indígenas y lo que hemos asimilado de nuestros emigrantes. Es un país, sin duda alguna, hecho a mano. Un país cuando tiene un sector artesanal como el nuestro, es un país rico en historias”, dice él.



Es por eso que, con el propósito de aportar a la gran conversación que implica consolidar una propuesta de desarrollo sostenible y de sostenibilidad, y de acuerdo con el compromiso de apoyar la labor manual y artesanal de las comunidades colombianas, la marca Socarrás en alianza con la Corporación Mundial de la Mujer Colombia presentan en la pasarela de cierre de Colombiamoda ‘Magdalena’, con productos provenientes de la iniciativa ‘Historias Hechas A Mano’, con la cual buscan dar a conocer una colección de productos de diseño creados a partir de residuos y procesos de suprareciclaje. Este proyecto tiene como objetivo visibilizar el trabajo artesano de las comunidades e impulsar el tránsito hacia la sostenibilidad en la moda.

“‘Historias Hechas a Mano’ es un pedacito de cielo para sentir esperanza cuando a veces hay dudas”

Dahyana Martin, una de las 67 artesanas.

Lea además: Cali se reencuentra de forma presencial con el ballet, prográmese



“Este proyecto toca un ambiente social, económico y, por qué no decirlo, cultural, y cómo implementar nuevas fibras y nuevos materiales para la transformación e incluirlos en las comunidades donde podamos incluirlos, no en todas, porque hay que respetar y seguir con la tradición. Hay que hacer un equilibrio entre la industria y la artesanía”, explica Socarrás, quien también comenta que “la nueva tendencia del supra reciclaje es volver lo que las personas ven como residuos, un nuevo look”.



Esta tendencia, conocida también como ‘upcycling’ es un ejercicio de “reutilización creativa” de los productos reciclables, con el fin de transformarlos o modificarlos para así convertirlos en otros productos de valor, ayudando a disminuir la necesidad del consumo de productos u objetos nuevos, y al tiempo reducir la adquisición de nuevas materias primas.



Aunque la idea no es realmente novedosa en el mundo de la moda, lo interesante es que Socarrás haya decidido utilizar este método eco-friendly en la creación de artesanías. Pero es que para el colombiano, “las artesanías sin duda alguna son el nuevo lujo. Las mujeres en el mundo cuentan historias a través de un producto artesanal. Lo hecho a mano es lo que las mujeres quieren, buscan lo que hay detrás, un diseño con un propósito de contar historias”.



Por eso este proyecto se llama ‘Historias hechas a mano’, que nació como un eslogan de la marca Socarrás, ya que él siempre decía “no vendo productos, vendo historias hechas a mano”, algo que se convirtió en su propósito de vida.

67 artesanas hacen parte de ‘Historias Hechas a Mano’.

18 sandalias masculinas y 18 femeninas es la puesta en escena de ‘Magdalena’.

Falta por andar

“Colombia no se ha dado cuenta del sector artesanal tan maravilloso que tiene. Un sector rico, lleno de magia e historias, un sector que es el nuevo lujo. Cuando vistamos y entendamos las artesanías y nuestra cultura, ahí tendremos una propuesta de moda y diseño mucho más fuerte delante del mundo”, dice Socarrás, para quien la artesanía cobrará aún más impulso en el mundo de la moda cuando sea vista como un insumo.

Talento cien por ciento femenino

‘Historias Hechas A Mano’ se compone de una colección en la que participaron 67 artesanas locales que a lo largo de seis meses recibieron un acompañamiento y formación por parte de Juan Pablo Socarrás y la Corporación Mundial de la Mujer Colombia. Durante este proceso, las mujeres participantes recibieron asesoramiento empresarial, comercial y financiero que complementó la implementación de procesos artesanales con materia prima proveniente del suprareciclaje.



”Son 67 artesanas directas, más las indirectas, porque hay grupos de artesanas y mujeres líderes en diversas comunidades: hay mujeres indígenas, afro, desplazadas, víctimas, inmigrantes, hay artesanas tradicionales, neoartesanas, y hay mujeres que solamente saben hacer un oficio. Hay de todo tipo de población en este proyecto y las seleccionamos con una convocatoria donde mandamos un comunicado a las alcaldías, a las casas de la cultura, de la mujer, a Artesanías de Colombia, a diferentes lugares e hicimos una convocatoria abierta con este grupo de mujeres, que debían cumplir dos grandes requisitos: la virtualidad y querer transformar materiales”, explica Socarrás.