Jessica Cediel ganó pleito y luego de 13 años condenan a  médico que le puso biopolímeros

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución que había sido dictada a favor del médico cirujano Martín Horacio Carrillo, quien es señalado como responsable de aplicar biopolímeros en un procedimiento estético a la presentadora Jessica Cediel.



Tras la revocatoria de la absolución, ahora la Corte decidió condenar a 48 meses de prisión a Carrillo por el delito de lesiones personales,

pena que se logró luego de que la Sala Penal estudiara un recurso de casación que había sido presentado por la defensa de la modelo y presentadora colombiana.



Le puede interesar: ¿La estafa del siglo? Turistas mexicanos pagaron cuenta de más de $6 millones en Barú



Así entonces, el médico no solo deberá pagar la pena impuesta, sino que además no podrá ejercer cargos durante seis meses. Cabe recalcar que Martín Carrillo había sido absuelto en 2019 porque, según el Tribunal Superior de Bogotá, el cirujano desconocía previamente que lo que se la había inyectado a Cediel eran biopolímeros porque las facturas de compra de la sustancia nunca fueron presentadas como prueba.



Sin embargo, el abogado de la reconocida presentadora siguió tocando puertas y usó un recurso extraordinario para anular la sentencia ya dada y así reevaluarla. El resultado de esta es que el médico fue hallado culpable, pues tendría conocimiento del líquido que le había aplicado a la modelo.



Cabe recordar que la batalla jurídica entre Cediel y el médico, quien era muy cercano a ella, inició en 2011 cuando el cirujano le reveló a la modelo que le había inyectado una cantidad de silicona líquida y no ácido hialurónico como ella pensaba.