Jeremy Renner, actor de 'Avengers', está en estado crítico luego de sufrir un accidente

La estrella de cine Jeremy Renner, conocido por su papel de Ojo de Halcón en varias superproducciones de Marvel, se encuentra en estado crítico pero estable tras sufrir un accidente con un quitanieves, informó su representante a los medios estadounidenses el domingo.



"Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable (...) tras sufrir un accidente mientras despejaba nieve", dijo el representante de Renner a The Hollywood Reporter y Deadline.



Renner estaba despejando nieve cuando sufrió heridas graves, agregó la fuente que no especificó dónde ocurrió el accidente.



"Está recibiendo excelentes cuidados y su familia está con él", añadió el representante.



Renner, de 51 años, ha sido nominado a dos Oscar por sus papeles en "The Hurt Locker" ("Vivir al límite" o "En tierra hostil") y "The Town" ("Ciudad de ladrones" o "Atracción peligrosa").



También interpretó el papel de Clint Barton, el superhéroe Ojo de Halcón, en varias películas de Marvel y en una reciente miniserie.



Jeremy Renner posee una propiedad cerca de Mt Rose-Ski Tahoe, una zona cercana a Reno, Nevada, que se ha visto afectada por tormentas invernales, según The Hollywood Reporter.



Recientemente publicó en las redes sociales un artículo sobre las graves condiciones meteorológicas en la zona del lago Tahoe, que limita con California y Nevada y es un destino de esquí de fama mundial.



El 13 de diciembre, Renner tuiteó una foto de un coche sepultado por la nieve con el pie de foto "La nevada del lago Tahoe no es broma".