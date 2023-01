Jairo Varela: una voz y una guitarra para evocarlo

Cuando aquel 12 de agosto de 2012, faltaron pañuelos para secar el llanto del Cali pachanguero que despedía a su entrañable Jairo Varela, fundador del Grupo Niche, una multitud en la distancia también acompañaba el féretro que se movía lento entre la muchedumbre que lo ovacionaba, antes de llevarlo a su último destino.



En Miami, Estados Unidos, la cantante y compositora Marcela Cárdenas sentía “un impacto tan fuerte” por su partida, que de inmediato empezó a idear el retorno del proyecto musical que juntos habían acordado 21 años atrás, pero que, por razones que ella aún desconoce, quedó truncado.



Justo en ese año lanzaba su álbum Capricornio “y como la canción ‘Busca por dentro’ fue la primera que me enamoró del maestro Jairo Varela, quise incluirla. Sin duda, ha sido el tema puntero de todo el álbum”, comenta la artista, quien llegó a Bogotá a los cuatro años, procedente de Guayaquil (Ecuador), donde nació.



Lea además: Lo que se sabe de la triste muerte de Lisa Marie, la hija de Elvis Presley

Ese día

“Soy el instrumento de un duende que me hace vibrar las cuerdas de mi guitarra y transmitir algo muy especial”, asegura la artista musical Marcela Cárdenas. Especial para El País

En 1991 Marcela integraba la orquesta femenina de salsa Aché y su director, Israel Tanembaum, era amigo de Varela y trabajaba con él, por lo que grabaron en los estudios de Niche en Cali.



“El maestro Varela supervisaba y opinaba en las sesiones de grabación. Luego de regresar a Bogotá, me llamó pidiéndome volver para hacerme una propuesta separada de la orquesta de salsa. Una vez reunidos, me explicó que mientras yo grababa, sentía que valía la pena explotar mi voz de otra forma y pensaba en sus canciones, incluso para promoverme en España. Para mí fue impactante todo”, recuerda Marcela, residente en Miami hace 22 años.



Luego de aquella conversación, agrega, “regresé a Bogotá a mostrarle el contrato al abogado, que entró en ese momento a representarme, y hoy me cuesta comprender por qué no pudieron llegar a un acuerdo legal”.



Solo que la admiración que siente por quien fuera también vocalista de Niche es a prueba de fuego. Entonces, había que buscar por dentro y simplemente, hacer lo que dijera el corazón para cristalizar lo que un día quedó pendiente.



Letras convertidas en éxitos musicales

Entre las canciones compuestas por Marcela Cárdenas para otros artistas figuran:





’Cómo olvidarte’: Oscar D'León.

‘Un beso de su boca’: Maía.

’Si supieras’: Manuel Mijares

’Nos faltábamos’: María Isabel Saavedra.

‘Ay corazón’: Alexandre Pires.

‘Vuelve a cantar’: Andrés Cepeda.

Viviendo un sueño

“Se siente bonito cuando escuchas

las letras de

tu padre en diferentes géneros, y más cuando una artista completa, como Marcela, con voz y guitarra, la hace suya. Como hija de Jairo Varela me siento más que honrada de que sus obras trasciendan y

que tengan la posibilidad de ser escuchadas de distintas formas

y para todos los gustos” Yanila Varela Ceo-General Manager Grupo Niche

Tras diez años de Capricornio, y también de la muerte del reconocido músico, Marcela Cárdenas sorprende a su público con el que considera uno de sus más bonitos y grandiosos proyectos, interpretando ocho canciones de Jairo en el álbum ‘Niche, guitarra y voz’.



Sin los coros, pregones y mambos que caracterizan a la famosa orquesta caleña, logra cautivar e inspirar un sentimiento profundo y distinto a través de su voz potente y sonora.



De hecho, ella reconoce que la gente se queda admirada de ver cómo se puede transformar la expresión de canciones que están armadas para una orquesta de salsa.



Convertir una canción de un género a otro le da una atmósfera completamente diferente. En este caso, el público está acostumbrado a bailar las canciones de Niche, más no a escuchar con atención la poesía romántica que escribió el maestro. “Percibo que provocan nostalgia”, expresa la intérprete, al confesar que la salsa es un género que bailó desde niña. “Y la de Varela, ¿quién no la ha bailado?”.



Su propósito con este homenaje es realzar al gran letrista y poeta “Jairo Varela con mi voz y mi guitarra, y darle alas a la intérprete en la que me he convertido en todos estos años”.



El álbum ‘Niche, guitarra y voz’ está en pleno apogeo, y en unas semanas espera publicar el tercer sencillo, luego de lanzar ‘Nuestro sueño’ y ‘Hagamos lo que diga el corazón’. Continuarán en la lista: ‘Una aventura’, ‘Se pareció tanto a ti’, ‘Cómo podré disimular’, ‘Duele más’, ‘Miserable’ y ‘Sin sentimiento’.

“Es una tremenda intérprete y compositora”

Además de cantar y componer, Marcela interpreta el cuatro, el tiple y el piano, aunque afirma que la guitarra es “esencialmente mi extensión”. Especial para El País

Ganadora de un Grammy Latino y dos veces nominada a estos premios, la autora colombo americana, con 30 años de brillante trayectoria, nunca ha dejado de realizar presentaciones en night clubes de Miami con temporadas de tangos, boleros y música latinoamericana. Al tiempo que exhibe sus propias canciones y las que compone para otros artistas. Sin embargo, “no tenía pretensiones de lanzarme como intérprete, sino más bien convertirme en compositora, afirma quien incursiona también en géneros como el rock y la trova, cantando en español, inglés y portugués.



Para componer sus letras, basta una idea, ya sea una experiencia personal o de otros, para hacer la alquimia de unir las palabras con la música y que genere una emoción universal con la que cualquiera se pueda identificar.

Y no solo los seguidores se identifican con su producción artística, sino también los músicos con los que ha trabajado a lo largo de su carrera.



Una de ellas es la vocalista y compositora colombiana María Isabel Saavedra, quien resalta “su singular sello guitarrístico y concepto armónico que ha enriquecido algunas de mis letras. Ha forjado un estilo muy personal y logrado esa madurez musical tan esquiva en las nuevas generaciones. Además, la época con su grupo Batik aportó mucho brillo al panorama de la música acústica latinoamericana”.



Entretanto, para la cantautora colombiana Andrea Botero, “Marcela es de las artistas con las que uno siempre quiere volver a tomarse un café y hacer una buena melodía. He tenido el placer de escribir canciones con ella en Miami, es una tremenda compositora e intérprete, me encanta el color de su voz”.



A corto plazo, Marcela proyecta continuar con el lanzamiento de los seis restantes sencillos del álbum y “llevarlo a donde quieran escucharlo, comenzando por Colombia, sin dejar de promover mi obra como cantautora. Siento que logré el cometido, ya que el maestro Jairo Varela adaptó las canciones románticas a salsa por ser más rentable que encontrar un baladista que las comercializara. Lo supe por algo que leí de su historia”, concluye la cantante.



Seguro Cali, cuya cultura es parte de su arraigo, pues solía pasar vacaciones donde la abuela, la acogerán, ávidos de cantarle a aquel chocoano tan caleño, como fue Jairo Varela, hoy en su Cielo de tambores: ¡Que todo, que todo el mundo te cante!



Durante un concierto de la cantante cubana Albita Rodríguez en Miami, Marcela Cárdenas (derecha) abrió el show. Especial para El País



La cantautora Marcela Cárdenas se define como una persona sensible al dolor ajeno y amorosa con los animales. Familiar, alegre y divertida cuando hay música, buena comida y vino. “Tengo una mente analítica y siempre estoy ocupada pensando”.



La artista creció en Bogotá, donde estudió y comenzó su caminar por la música. Se educó en la Universidad Javeriana y también con profesores particulares.



El bambuco Tierra de Café, de autoría de Marcela Cárdenas y Liliana Jaramillo, se llevó la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2006. La canción la interpretó Claudia Gómez.

Encuentre las canciones de Marcela Cárdenas en: