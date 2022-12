¿Inicio de una nueva era? Miss Universo se despide de Fox y Steve Harvey 

Después décadas de transmisión por Fox, Miss Universo le dice adiós a esta casa televisiva, para iniciar una nueva era con canal de streaming, Roku.



Se conoció que la organización de este concurso de belleza selló un contrato con el canal Roku para ser el hogar oficial en inglés de Miss Universo, evento que se transmitirá en vivo desde Nueva Orleans el próximo 14 de enero de 2023.



Además, Steve Harvey, quien había presentado el concurso durante los últimos 5 años, tampoco seguirá conduciendo este certamen, pues de acuerdo con la directora ejecutiva de la Organización, Amy Emmerich, habrá una nueva anfitriona, que será anunciada en las próximas semanas.



“Mi objetivo es realmente asegurarme de que lideramos con un lente femenino esta próxima ronda”, dice Emmerich. "Esperemos tener eso de lo que hablar pronto... Fue una rara oportunidad poder reiniciar en un lugar completamente nuevo".



Cabe resaltar que Miss Universo, seguiría haciendo su transmisión en español, por medio de Televisa.



La noticia llega mientras Roku continúa expandiendo su oferta original, incluida la segunda temporada de la comedia de Nasim Pedrad "Chad" y la reciente película para televisión "Weird: The Al Yankovic Story". Y también se une a una lista de eventos de transmisión en vivo que anteriormente migraron a la transmisión, incluidos "Dancing with the Stars" (ABC a Disney +) y los Premios ACM (CBS a Amazon Prime Video).



“A medida que más y más eventos destacados se trasladan a la transmisión, estamos entusiasmados de brindar estas experiencias exclusivas de forma gratuita a nuestra audiencia”, dijo el vicepresidente de programación de Roku, Rob Holmes.