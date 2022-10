¿Indirectazo a Piqué? La nueva frase de Shakira que encendió las redes y causó polémica

La separación entre la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué no deja ser tendencia mundial, pues todos los días los 'paparazzi' revelan nuevos detalles sobre su entorno y actividades.



En esta ocasión fue por una publicación de la barranquillera, luego de que el artistas Ozuna revelara su nuevo tema "Te pienso", donde hace una mención a la separación de la cantante colombiana y el futbolista español.



Ahora, la propia Shakira sorprendió a sus seguidores con un misterioso mensaje, el cual solo tiene una frase:



"No fue culpa tuya...".



La publicación ha tenido más de 2 mil comentarios, 10 mil retuits y más de 50 mil me gusta.



Algunos usuarios y fanáticos de la cantante han comenzado a especular si se esta publicación se trata de una indirecta a Piqué o si es parte de la letra de un nuevo sencillo de Shakira. La pregunta no ha sido resuelta, pues la cantante no ha confirmado nada hasta el momento.