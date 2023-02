¡Imperdible! Los Auténticos Decadentes regresan a Colombia este 2023

La agenda de conciertos se sigue apretando en la primera parte de este año en Colombia, y ahora, se anuncia la llegada de unos históricos del rock argentino, que en escena, montan verdaderos circos musicales.



Se trata de Los Auténticos Decadentes, quienes con 35 años de carrera artística, no paran de hacer música y de viajar por el mundo con ella.



Harán su regreso triunfal al país con dos conciertos, empezando el 28 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, y Medellín, el 29 de abril en el Teatro de la Universidad de Medellín.



Esta vez vienen para celebrar 35 años de carrera con la trilogía Capítulo ADN, Capítulo A que vio la luz en 2021 y Capítulo D que se publicó el año pasado.



'Loco', 'La guitarra', 'Un osito de peluche de Taiwán', 'Amor', 'No me importa el dinero' y 'Corazón', son himnos latinoamericanos que se han entonado en estadios futboleros, en festivales continentales, en fiestas adolescentes, como dedicatorias de amor y devoción. Sin duda alguna, el poderoso cancionero de Los Auténticos Decadentes hace parte de nuestro adn latinoamericano.



En 2022 hicieron parte del Festival Cordillera junto a otras leyendas, y para este 2023 el turno será, con dos shows y su repertorio completo. Casi 35 años después de su debut con el clásico 'El milagro argentino' y con más de diez discos al hombro, Los Decadentes refrendarán su amor incondicional por el público colombiano en dos noches imperdibles en un recorrido por lo clásico, lo nuevo, lo eterno y lo más fiestero de su sonido: una combinación única de ska, rock, cumbia y más.



Los Bancos Aval y dale! Anuncian la preventa para sus clientes desde el 6 de febrero a las nueve de la mañana y al público general a partir del 8 de febrero desde la misma hora a través del sistema de TuBoleta para Bogotá y EntradasAmarillas.com para Medellín.