Hoy es el 'lunes azul', el día más triste del año

El tercer lunes de enero está marcado por la tristeza, según una ecuación que tiene en cuenta las variables de factor climático, deudas, el tiempo que ha pasado desde el final de la época navideña y los intentos fallidos de abandonar malos hábitos.



El 'Blue Monday' o 'Lunes Azul' fue un término empleado por primera vez en 2005, cuando el profesor adjunto de la Universidad de Cardiff (Gales), Cliff Arnall, elaboró la siguiente fórmula pseudomatemática: 1/8C+(D-d) 3/8xTI.



El resultado de esta operación se divide entre 'M' (motivaciones) y por 'Na' (necesidad de hacer algo).



De esta manera nace un resultado que dice que el tercer lunes del mes de enero, está marcado por diversos sentimientos como la tristeza, la melancolía y la depresión los cuales se relacionan con el color azul porque en inglés, la palabra 'blue' también sirve para expresar estas emociones.



El provecho comercial



Algunas empresas han tratado de sacar provecho de este día para sus ventas, así como otros días del año como de 'Amor y Amistad' en septiembre o el 'Black Friday' en noviembre.



Por su parte, la compañía de viajes Sky Travel, financió la investigación del profesor Cliff Arnall con la finalidad de incrementar sus ventas. Para ello, utilizaron el resultado de la formula del 'día más triste del año' para incentivar a los clientes a que se escapasen de la rutina y así, combatir la tristeza con un viaje.



Sin embargo, a lo largo de los años, el mismo profesor Arnall renegó del término a través de su desaparecida cuenta de Twitter, donde utilizó el hashtag #StopBlueMonday, el cual fue creado por los detractores de su teoría.



El propio profesor Arnall, defendió que hay que "construir la felicidad día a día, para acabar con toda fórmula cuyo producto sean días tristes y deprimentes".



Enero, el eterno lunes del año



Definitivamente este mes del año es donde sentimos la ausencia de los encuentros familiares de diciembre, las deudas que nos quedan de las compras navideñas, las expectativas de un año incierto y los malos hábitos que hemos estado tratando de sacar de nuestra vida. Estos aspectos hacen más complejo de sobrellevar el primer mes del año y se convierte en una carga difícil de llevar cuando no estamos preparados para afrontar las metas del año nuevo.



Pero existen ciertas maneras de superar este lunes triste con la mejor actitud:



Agradecer todo lo que tenemos: Para iniciar, es necesario no preocuparse por cosas que están fuera de nuestro control, por eso se recomienda crear una lista de cosas por las que estar agradecidos cada día. Detalla cada momento, persona, lugar, objetos y logros que tengas y puedas agradecer por ellos.

También es importante equilibrar la vida personal y profesional, aprendiendo a vivir con no muy poco, pero tampoco demasiado.



Busca el sol: Es vital que se puedan buscar actividades que requieran salir a espacios libres y abiertos, que impliquen moverse o una actividad sencilla como caminar. De esta manera, al recibir el sol en el día y que contiene el suplemento de vitamina D, nos permite alimentarnos de energías y fuerza para cada día.



Ejercicio y alimentación saludable: el hecho de hacer ejercicio diario libera endorfinas, que mejoran el estado de ánimo y la energía. Practicarlo durante al menos media hora durante cinco días a la semana mejora nuestro estado mental y anímico. Es importante una dieta diaria que contenga cereales integrales, frutos secos y productos frescos o alimentos ricos en vitamina D, como pescado y yemas de huevo. Cabe destacar que cada organismo necesita de una alimentación acorde a sus necesidades y por eso es necesario acudir a un nutricionista para recibir esta orientación.











Frases para entender este día:



"Lo que nos hace llorar, nos llevará a la gracia. Nuestro dolor nunca se desperdicia".

Bob Goff.



"Transforma tus heridas en sabiduría". Oprah Winfrey.



"La palabra ‘felicidad' perdería su significado si no estuviera equilibrada por la tristeza".

Carl Gustav Jung.





"La tristeza es una de las vibraciones que prueban que estamos vivos".

Antoine de Saint-Exupéry.





"Incluso en tiempos de gran tristeza, siempre hay momentos en los que nos reímos".

Selenis Leyva.