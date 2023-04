¡Hola Miami! Shakira se despidió de Barcelona para iniciar a una nueva etapa con sus hijos en Estados Unidos

La espera terminó. Después de un largo proceso judicial, y de varios meses de angustia por la salud de sus padres, Shakira por fin llegó a Miami para empezar una nueva vida en compañía de sus hijos Milan y Sasha.



Así lo confirmó la misma Shakira, quien en noviembre llegó a un acuerdo con Gerard Piqué para poder trasladarse con sus hijos a Estados Unidos una vez ellos finalizaran las vacaciones navideñas, algo que no ocurrió debido al empeoramiento de la salud del padre de la artista.



Sin embargo, a través de sus redes sociales, este domingo la colombiana confirmó su mudanza a Miami y lo hizo dedicándole unas emotivas palabras de despedida a Barcelona.



"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor", señaló la intérprete de 'Monotonía'.



Por otro lado, la cantante también agradeció a su público español por el apoyo que siempre le brindaron y a quienes la animaron a seguir creciendo.



"Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️", precisó la colombiana.



Cabe señalar que, según algunos medios españoles, Shakira decidió no retrasar más su salida de Barcelona, luego de que los médicos de la clínica Teknon en la que está ingresado William Mebarak dijeran que no podían operar a su padre, tal y como era el deseo de la cantante, por lo que tomó la decisión de no retrasar más su mudanza.



Asimismo, ya se rumora que Milan y Sasha comenzarán las clases en su nuevo colegio de Estados Unidos el próximo 11 de abril, en el exclusivo Miami Country Day, un prestigioso centro educativo fundado hace casi un siglo (1938), considerado a su vez como uno de los veinte mejores que hay en el estado de Florida. El precio de la matrícula va de los 33.000 a los 46.000 dólares anuales.



Respecto a Piqué, los medios españoles El Periódico y La Vanguardia, reportan que al exjugador del FC Barcelona no le habría sentado nada bien que la marcha de su expareja con los pequeños hiciera tan rápido, pues su deseo habría sido que estos acabaran el curso escolar en Barcelona.



En cualquier caso, según el convenio de separación que establecieron Shakira y Piqué, ella tendría vía libre para elegir la fecha de su mudanza definitiva a Estados Unidos y él solo podrá visitarlos 10 días al mes.