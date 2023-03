Hijos de Shakira fueron los más felices con su actuación y la de Bizarrap en Show de Jimmy Fallon

La participación de Shakira en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en Nueva York, con Bizarrap el pasado viernes, sigue provocando comentarios.



Como buena mamá, la artista viajó acompañada de sus hijos Sasha y Milan, quienes compartieron con ella uno de los momentos más especiales de su carrera.

Vale aclarar que los chicos, además de ser seguidores de Bizarrap y sus sesiones, son grandes generadores de ideas que ella tiene en cuenta a la hora de componer y pensar en sus producciones.



Y pese a que el programa de la NBC es a las 11.30 p.m., el horario no fue impedimento para que los niños se mantuvieran atentos en el Show apoyando a su mamá y a su otro ídolo, Bizarrap. No le despegaron los ojos a su mamá, mientras ella bailaba, cantaba y era acompañada por el público. Milan, de pie, y Sasha, sentado, pero cantando al ritmo del tema.



"Estaban disfrutando muchísimo", "Ellos felices", escribieron algunos seguidores al ver las imágenes.



Shakira no ocultó sus emociones ni al público, ni a sus hijos, su principal incentivo para continuar alcanzando éxitos profesionales, pero también satisfacciones personales como mujer y madre.