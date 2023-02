¿Hija de Dudamel tomará la corona de Miss Universo? Actual ganadora sería destituida

Después de la polémica elección de Miss Universo, el pasado 14 de enero, en Nueva Orleans, Estados Unidos, donde la la representante de Estados Unidos, R’Bonney Nola Gabriel, se llevó la corona, dividiendo las opiniones entre los seguidores del certamen de belleza por especulaciones sobre supuesto favoritismo y fraude en el concurso, se dice que la soberana podría perder su título, debido a que se niega a cumplir ciertos compromisos que adquirió tras ganar.

Sería Amanda Dudamel, representante de Venezuela (hija de Rafael Dudamel, quien fue técnico de Deportivo Cali), quien obtuvo el título de virreina y se llevó todos los aplausos por su participación, quien asuma la soberanía universal de la belleza.



Esta es una buena noticia para expertos del reinado que sostenían que la joven diseñadora de modas, de 23 años, era quien debía haber sido la ganadora del certamen.

Amanda Dudamel, virreina universal actual. Foto Especial para El País

Después de que la actual reina renunciara a su corona de Miss USA, para cumplir correctamente con las obligaciones que demanda ser la reina universal, la modelo de 28 años nacida en Houston, Texas, adujo que no podrá cumplir con sus obligaciones, porque su prioridad es su carrera de diseñadora de modas, lo cual se ha complicado debido a su apretada agenda como Miss Universo.



Así las cosas, si la actual reina no cumple, al pie de la letra, con sus compromisos, podría ser destituida y le quitarían la corona, posibilidades para que Amanda Dudamel tome su lugar.



“El diseño de modas y costura es parte de mi ADN, me encanta mantenerme inspirada y cuando fluye la creatividad se siente realmente bien. Si estoy estresada y puedo usar mi máquina de coser me siento tranquila”, confesó la reina de belleza", ha dicho la Miss Universo, quien se manifestó dispuesta a mudar su taller de costura a Nueva York si es posible.



Cabe recordar que ya una soberana universal de la belleza fue despojada de su título, Oxana Fedorova, Miss Universo 2002 de Rusia, justamente por negarse a cumplir con algunas de sus responsabilidades como Miss Universo.