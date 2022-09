"He tenido que recoger mis pedazos del suelo": Shakira habló del drama de su separación con Piqué 

Después de tres meses en medio de polémicas por su separación con el futbolista Gerard Piqué, la cantante Shakira rompió silencio en una entrevista con la revista Elle.



La cantante barranquillera, que viene siendo el centro de atención de rumores y especulaciones de su vida privada, habló en detalle de su separación con el defensor del Barcelona y de otros temas como su nuevo álbum y sus problemas financieros por el presunto fraude fiscal.



En estos momentos, Shakira se encuentra luchando por la custodia de sus dos hijos de 9 y 7 años, por lo que aprovechó para hablar de cómo se siente ante la separación de su pareja tras casi diez años de relación.



"Es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo, porque todavía estoy pasando por esto, porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación regular", afirmó la artista colombiana.



"Esto ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo 'paparazzis' acampando afuera, frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que ellos nos sigan”, sostuvo.



Además, agregó “He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento hacerlo y protegerlos, porque esa es mi misión número uno en la vida. Pero luego escuchan cosas en la escuela de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en línea, y simplemente les afecta, ¿sabes?", dijo Shakira.



También, la cantante colombiana mencionó cómo la música ha sido su mejor terapia en estos momentos más difíciles.



“La música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas. Es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. La música es un salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí”, aseguró.

Por otro lado, la barranquillera se abrió para hablar en la entrevista sobre la nueva relación de su expareja. Ante la pregunta de cómo ha sido asumir que ya iba a estar junto a él, respondió:



"Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Antes de que mis hijos comenzaran la escuela tenía una vida realmente nómada: había vivido siempre como artista viajando sin parar, yendo a diferentes lugares del mundo, de gira, haciendo espectáculos, promoción, construyendo escuelas en Colombia y grabando en diferentes países por todo el mundo. Incluso durante los primeros años de mi relación con Gerard y cuando tuve a mi primer hijo, Milan. Lo llevé conmigo a todas partes desde que tenía dos meses. Incluso recuerdo darle el pecho en el plató de La Voz" dijo.



Luego añadió "pero una vez que Milán comenzó a ir al colegio, a finales de 2014, entendí que mis viajes y esa existencia nómada tenían que quedarse en un segundo plano, que mi carrera tenía que pasar a un segundo plano. Sabía que con el colegio de mi hijo tenía que asentarme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha. Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no?, O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar"



"Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene. Ya sabes, eso es todo… Esto es todo lo que puedo decir" concluyó.

Sobre su nuevo disco

Otro de los temas que Shakira trató en la entrevista fue su nueva canción 'Te felicito', que salió en abril , y las fragmentos "Te lo advirtieron, pero no hice caso” o “No me digas que lo sientes… Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.



Sobre esto, sostuvo: "Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal".