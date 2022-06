Hacer turismo por Colombia, una aventura muy excitante

Colombia se ha convertido en uno de los destinos turísticos más privilegiados de Suramérica, pues su sostenibilidad y biodiversidad son fortalezas que hoy, después de una coyuntura mundial como la pandemia del Covid -19, han impulsado al país a ser reconocido internacionalmente, a incrementar aún más la llegada de turistas y a fomentar el interés de influencers colombianos que han puesto sus ojos en la belleza de nuestra nación.



El país este año cuenta con 13 nominaciones a los World Travel Awards, los llamados ‘Oscar del turismo’, los cuales reconocen los mejores destinos, productos e iniciativas del sector alrededor del globo. Entre las nominaciones,



Colombia participa por los galardones en categorías como: ‘Destino líder de Suramérica’, ‘Destino líder de naturaleza’, ‘Destino líder de aventura’, ‘Destino líder de gastronomía’, ‘Destino líder de cultura’, entre otras.



Las buenas noticias no terminan. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (Dane), en el primer trimestre de 2022 el sector de hotelería y restaurantes creció 31 % frente al mismo periodo del año pasado, y 32,6 % en comparación con el primer trimestre de 2019.



Dicho comportamiento ha impulsado al alza las proyecciones sobre turismo en equipos de investigaciones económicas, como el Grupo Bancolombia, que en su más reciente informe sobre el sector afirmó que estima un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de 15,8% para 2022.



Además, gracias al atractivo del país, su diversidad, sus paisajes coloridos, su naturaleza, sus mares, sus ríos, su selva y su cultura, este ha capturado la atención de 914.882 turistas internacionales que llegaron en el primer trimestre de 2022, según el registro oficial de Migración Colombia.



Y a este número de turistas extranjeros se le suman los turistas nativos que, en algunos casos, se han encargado de llevar la riqueza de Colombia a los ojos de todo mundo con tan solo un clic. Se trata de los ‘travelers’, como normalmente se hacen llamar estos influenciadores de viajes, que han aprovechado cada rinconcito bello de Colombia para mostrar por medio de sus cuentas en redes sociales con sus reels, fotos, videos, historias y publicaciones la magia de un país a través de una pantalla.

Lea también: La historia de las Big Band: pequeños grupos musicales del baile sesentero

Ellos han dedicado su tiempo para construir una comunidad fiel de seguidores que se apropien de su territorio, que reconozcan su cultura y salgan a recorrer cada terruño de Colombia , una nación que tiene miles de lugares por descubrir. “Cuando estábamos en pandemia, yo me fui para Cartagena, uno de los destinos más visitados de toda Colombia y en octubre de 2020, esa ciudad estaba completamente sola. En ese momento vi el impacto que estaba teniendo la pandemia en el sector turístico y decidí crear ‘Con A de Aventura’ para reforzar el turismo, que estaba viviendo un momento tan fuerte”, resalta la caleña Adriana González, influencer que se ha consolidado desde aproximadamente dos años en las redes sociales como una exploradora a lo largo del país y del mundo con más de 246.700 seguidores.



Pero ese panorama hoy ha cambiado y la edición número 21 de la Cumbre Mundial del Turismo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), lo corrobora, pues la reconocida consultora internacional ForwardKeys anunció que Colombia ocupa el puesto número ocho en el ranking de países con mayor número de reservas aéreas internacionales para la temporada de julio y agosto de 2022.



Justo en época de las vacaciones de mitad de año, Colombia se prepara para recibir a todos los viajeros que están dispuestos a conocer sus maravillas: playas, volcanes, nevados, desiertos, ríos y paisajes rupestres que más han enamorado a los pasantes y generadores de contenido como Adriana, que están listos para recorrer cada uno de estos lugares y antojar a todos sus seguidores para continuar reactivando el turismo.



Por ello, Adriana, comunicadora social-periodista de la UAO, con maestría en Marketing, de la Universidad Icesi, recomienda visitar pueblitos encantadores en Santander como Barichara y San Gil, esta, la capital de los deportes extremos en Colombia; la playa de Capurganá en Chocó: el Nevado del Cocuy, en Boyacá; el Volcán Puracé , en el Cauca , y el Desierto de la Tatacoa, en el Huila. En este último destino se encuentra uno de los mejores cielos estrellados, comenta la influencer.



Todos los sitios hermosos que se encuentran a lo largo y ancho del país inspiran a esta consumada viajera. “Me inspiran las montañas, no son iguales en todas partes, los paisajes que uno encuentra son únicos, es como si cada lugar, cada territorio, tuviera una huella digital, entonces me inspiran también esos cielos, esos nevados, ver nuevas caras de personas, poder hacer un amigo en diferentes sitios, sentir que el mundo es muy grande”, cuenta la también modelo .



Enlazar personas

Una aventura extrema vivió Esteban en Roldanillo, Valle, lanzándose de un parapente. Especial para El País

El territorio colombiano tiene ese poder de cautivar a cualquiera, como lo hizo con el diseñador industrial Esteban Valderrama, más conocido como ‘El traveler’, un caleño que, alentado por seguir sus sueños y no caer en la monotonía del día a día, decidió que quería aventurarse a llevar una vida de retos y en conexión con la gente y el país que ama.



Él es influencer, al igual que Adriana González y, además, bloguero de viajes. Con sus contenidos ha logrado robustecer una comunidad fiel de seguidores que lo han acompañado a lo largo de sus travesías.



Realiza viajes tan locos como atravesar el río Magdalena en medio de una tormentosa lluvia y recorrer aproximadamente 400 kilómetros para ir de Cali hasta Medellín, a pie. Su primera aventura a pie limpio, y la más riesgosa, su travesía por las aguas del río Magdalena, le dejaron a Esteban Valderrama reflexiones para el alma.

El traveler Esteban Valderrama visitando El Manglar de Ramsel, en Ladrilleros, Buenaventura. Especial para El País

Al viajar a pie de Cali a Medellín no lo disfrutó, comenta, porque no recorrió el camino con calma, sino pensando en la meta de llegar a la capital antiqoueña.



Posteriormente, viajando por el río Magdalena en kajak sí gozó de esta aventura porque tuvo más conexión con la naturaleza, estuvo sin afanes y lo mejor, consiguió buenos amigos en el camino e innumerables enseñanzas que se tatuaron en su mente.



Estos dos viajeros tiene en común el don natural de atraer y enlazar personas, habilidad que ambos han enriquecido con el transcurrir de los viajes.



“Yo puedo decirte que tengo amigos en todas las regiones de Colombia e inclusive, en muchos países del mundo y en este momento yo puedo pensar en Israel, o puedo pensar en Río de Janeiro, o en México y sé que allá tengo amigos que he conocido por los viajes o incluso, tengo seguidores que puede que nunca los haya visto, pero hablamos y ellos están ahí para mí, yo sé que cuento con ellos”, relata la creadora de ‘Con A de Aventura’, orgullosa de las conexiones que deja a su paso.



Esa es la fuerza del turismo que amplía los horizontes, que le da a los viajeros otras perspectivas del mundo, oportunidades para realizar intercambios culturales, logra, también, que un entorno resalte y este país poco a poco está construyendo ese camino brillante en su reconocimiento, pues Colombia tiene el potencial para ser una joya del turismo a nivel mundial.