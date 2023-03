Gwyneth Paltrow afirma en juicio que fue agredida en accidente de esquí

La actriz Gwyneth Paltrow subió el viernes al estrado de un tribunal de Estados Unidos en donde aseveró que es víctima en un accidente de esquí por el que esté siendo demandada.



"El señor [Terry] Sanderson categóricamente me golpeó en esa ladera", aseveró Paltrow al ser interrogada por los abogados del demandante.



Terry Sanderson, un optometrista retirado de 76 años, acusa a Paltrow de haberlo impactado mientras esquiaban en el glamuroso complejo Deer Valley, en Utah, en 2016, y de haberle causado daños físicos y psicológicos.



Interrogada por la abogada de Sanderson, Paltrow reconoció haberle gritado tras la colisión: "¡Tú esquiaste directamente hacia mi jodida espalda!".



"Cuando él se deslizó entre mis esquís, me congelé por completo", agregó Paltrow, quien confesó que "por un momento" llegó a pensar que se trataba de un ataque de connotación sexual.



"Dos esquís entraron entre mis esquís, forzándome a abrir las piernas, y luego había un cuerpo presionándome, y hubo un gruñido muy extraño", describió la oscarizada actriz de 50 años quien vistió de negro de pies a cabeza y permaneció calmada durante casi dos horas de interrogatorio.



"Mi cerebro estaba tratando de entender lo que ocurría. Pensé ¿alguien está haciendo algo perverso? Era muy, muy extraño".



"Me sentí violada, estaba molesta", dijo.



- Víctima -

Paltrow, quien estaba junto a sus dos hijos y su pareja Brad Falchuk, dijo haberse retirado del lugar del incidente poco después, pero aseguró haberlo hecho bajo instrucciones de su instructor de esquí.



"Él se quedó y llenó el informe y se aseguró de que el señor Anderson estaba bien, y me dijo que podía irme (...), él sabía que mi hija estaba al final de la ladera esperándome".



El juicio en Park City, Utah, comenzó el martes. En sus alegatos iniciales, la defensa de Sanderson dijo que el incidente le había causado daños y perjuicios por unos 3,3 millones de dólares.



Lawrence D. Buhler, representante de Sanderson, dijo que Paltrow estaba esquiando de forma "peligrosa" y "descuidada", y que le había causado a su cliente "cuatro costillas rotas y daño cerebral permanente".



La actriz de "Shakespeare apasionado", que contrademandó por un dólar y gastos legales, negó reiteradamente las afirmaciones. "Yo estaba esquiando gentilmente", dijo.



Paltrow reconoció que no preguntó por la salud de Sanderson después del accidente.



"Creo que tienes que entender que cuando eres la víctima de un accidente no estas necesariamente pensando en quien lo causó", dijo al ser interpelada por la abogada de Sanderson, quien también deberá subirse al estrado para contar su versión de los hechos.



Steven Owens, abogado de la estrella de Hollywood, dijo al comienzo del juicio que Sanderson está "obsesionado" con la demanda y que el caso era una "alegación infundada".



La semana próxima el tribunal escuchará los testimonios de Sanderson, además de los hijos, el marido y el instructor de esquí de Paltrow.



Al margen de su carrera como estrella de cine, Paltrow se ha metido de lleno en la industria del bienestar con su marca Goop, que vende productos como vitaminas, dietas y otros productos como una línea de productos perfumados.