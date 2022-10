Gustavo Gutiérrez hablará de sus 'Crónicas Urbanas' en la Feria del Libro de Cali

Ayer inició la esperada fiesta de las letras, la Feria Internacional del Libro de Cali, FILCali 2022, un espacio que reunirá, hasta el próximo 23 de octubre, más de 100 editoriales de Colombia y Estados Unidos, escritores reconocidos a nivel nacional e internacional, nuevos autores e invitados especiales en diversas temáticas.



La cita que trae a Israel como País Invitado de Honor, arrancó su extensa agenda teniendo como escenario el emblemático Bulevar del Río, donde habrán nueve franjas temáticas en las que el público podrá disfrutar de una amplia y renovada programación: Ver para leer, El Valle y sus letras, Israel, país invitado de Honor, Mujeres de letras, Pensar el hoy, Zumbambicos, Bienestar, Soy local y Neuropoderosos.



Allí, uno de los autores locales más destacados, el periodista, escritor y fundador de la iniciativa Biblioghetto, Gustavo Gutiérrez, hará presencia este sábado 15 de octubre, en conversación con la periodista de esta Casa Editorial, Paola Gómez, para presentar su libro ‘Las lágrimas de la 13 con 10 y otras crónicas’, a las 7:00 p.m., en la carpa Cali Imaginada.



Esta es la tercera obra escrita por Gutiérrez, —luego de ‘Cambiando Balas por Libros’, (2018), y ‘El barrio de Jey’ (2021) en colaboración con Zeidy Riveros—, un escrito donde compila varias crónicas urbanas con un común denominador, la violencia, la pobreza y el olvido.



Y lo hace desde su propia experiencia, pues vivió su niñez y juventud en el barrio Petecuy que, para los 90’s fue declarado por la ONU como uno de los barrios más peligrosos del mundo.



“En Petecuy empezaron los primeros enfrentamientos de las pandillas y eso nos afectó mucho. Mi madre nos encerraba en el baño, cuando habían asonadas. Por esa época intercambiaba libros con mis amigos, era la forma quizá, de escapar de la realidad. Posteriormente a eso, la iniciativa que tomé posibilitó estar en esas calles y entender un poco el porqué de la violencia que se vivía alrededor de estos lugares donde nosotros estábamos”, recuerda Gutiérrez, quien conformó hace ya 17 años, el Biblioghuetto, una iniciativa cultural que lleva la literatura al barrio, como forma de resistencia.



“Un 29 de septiembre del 2005 nació Biblioghuetto, como una pregunta que me hice en el momento en el que frente a mi casa, veía la violencia que estaba aferrada al territorio. Desde entonces, me ha dejado un aprendizaje enorme porque han sido 17 años en la calle, escuchando a la gente, inculcando el gusto por la lectura y la escritura, creando el hábito, regalando libros, haciendo talleres, creando esquinas de lectura. Comunidades que ven hoy el libro como una herramienta eficaz para la prevención de la violencia y otros males”.



Ahora bien, es con ese ánimo que el escritor caleño sigue plasmando en su obra la historia de “los nadies” como los definió en su poema, el escritor Eduardo Galeano.



Sus crónicas retratan la dura realidad de Cali, cuenta el autor que, quienes habitan esas historias son personas que transitan por el mundo aislados, marginados, sumidos en el olvido. “Son personas que no están enmarcadas en una gran literatura porque no la hay, porque no se ha hablado de la vida en los barrios populares. Creemos que la gran literatura debe develar a Cali a manera de dron, vista desde arriba. Lo que hacen en cambio estas crónicas, es bajarse a las calles, a las esquinas del barrio, a los grupos de jóvenes, para escuchar y narrar lo que viene sucediendo: hogares disfuncionales, microtráfico, falta de empleo y oportunidades, violencia, racismo”.



AGENDA PARA HOY



A las 10:45 a.m., en la sede de UniValle Norte del Cauca en Santander de Quilichao, Aula Multipropósito 3, la escritora colombiana radicada en EEUU, Beatriz Mendoza Cortissoz, presentará su libro ’Un mar en calma y otros cuentos de amor y sexo’.



En el Auditorio El País



-Franja: Mujeres de letras. Documentación de casos de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia. Presentación del libro ‘La luz que nos queda’ a cargo de la Corporación Sisma Mujer. 10:00 a.m.



-Ver para leer. Presentación del libro ‘Orientaciones para una Mujer que va a ser Madre’ de Óscar Suárez. 12:00 p.m.



-Ver para leer. Presentación del libro ‘De urantia al paraíso, El abrazo divino’. Moderadores Isabel Reinoso y Norma Caicedo. 2:00 a 2:45 p.m.



-Pensar el hoy. Educambio: La exitosa historia de los caleños que cambian vidas con libros donados. Conversan Lucas Bravo y María Antonia González. 3:00 a 3:45 p.m.