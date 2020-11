Álvaro José Carvajal Vidarte

Los nominados a los premios Grammy 2021 fueron revelados este martes por la Academia de Grabación en una transmisión emitida a través del canal CBS y las plataformas sociales de los premios.



La presentación de las nominaciones estuvo a cargo de Harvey Mason Jr., Yemi Alade, Imogen Heap, Pepe Aguilar, Lauren Daigle Sharon Osbourne, Nicola Benedetti, Gayle King, Megan Thee Stallion, Dua Lipa y Mickey Guyton.



Para esta edición, seis artistas de raíces colombianas buscarán quedarse con uno de los codiciados gramófonos, entre ellos una cuota vallecaucana: el Grupo Niche, que hace pocos días se llevó su primer Grammy Latino.



Los de la región buscarán el premio al 'Mejor álbum tropical latino' con su álbum '40', frente a artistas de la talla de los también colombianos Jorge Celedón & Sergio Luis, los boricuas Víctor Manuelle y Edwin Bonilla y el cubano José Alberto 'El Ruiseñor'.



El paisa Camilo fue otro de los artistas nacionales que aspirará por un gramófono, con su álbum 'Por primera vez' en la categoría 'Mejor álbum pop o urbano latino'. Allí se medirá a los puertorriqueños Kany García, Bad Bunny y Ricky Martin y la costarricense Debi Nova.

Por su parte, la colombocanadiense Lido Pimienta competirá con su disco 'Miss Colombia' frente a artistas de la talla de Fito Páez, Cultura Profética, Bajofondo y la chilena Cami en la categoría 'mejor álbum alternativo o rock latino'.



J Balvin también dijo presente en la lista de nominados. El reggaetonero paisa, luchará por el trofeo a la 'mejor interpretación pop de un dúo o grupo' gracias a su canción 'Un día (One day)', interpretada junto a Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy. Buscará vencer a artistas de la talla de Lady Gaga, Ariana Grande, Taylor Swift, Justin Bieber y los surcoreanos BTS.

Finalmente, la colomboestadounidense Kali Uchis -nacida en territorio norteamericano, de padres pereiranos-, buscará el galardón a 'Mejor grabación de Dance' con '10 %', una colaboración con el haitiano Kaytranada. En la categoría también están nominados Diplo & Sidepiecer; Disclosure y Aminé & Slowthai; Flume y Toro & Moi y Jayda G



La ceremonia de entrega de los Grammy 2021 se llevará a cabo el 31 de enero de 2021 en el Staples Center, de Los Ángeles (Estados Unidos). El maestro de ceremonias será Trevor Noah, comediante y anfitrión de 'The Daily Show'.



Las categorías generales

Ocho temas competirán por el codiciado reconocimiento a la 'Canción del año': Black parade, de Beyoncé; The box, de Roddy Ricch; Cardigan, de Taylor Swift; Circles, de Post Malone; Don't start now, de Dua Lipa; Everything I wanted, de Billie Eilish; I can't breathe, de H.E.R.; e If the world was ending, de JP Saxe y Julia Michaels.

Cuatro de esos (Black parade, Everything I wanted, Don't start now y Circles) también lucharán por la estatuilla a 'Grabación del año', categoría en la que también están nominados Rockstar, de DaBaby y Roddy Ricch; Savage, de Megan Thee Stallion y Beyoncé; Say so, de Doja Cat; y Colors, de Black Pumas.

Mientras tanto, el gramófono a 'Disco del año' lo buscarán Jhené Aiko (Chilombo), Black Pumas (Black Pumas, Deluxe Edition), Coldplay (Everyday Life), Jacob Collier (Djesse Vol. 3), Haim (Women in Music PT III), Dua Lipa (Future Nostalgia), Post Malone (Hollywood's Bleeding) y Taylor Swift (Folclore).



Finalmente, entre Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada y Megan Thee Stallion estará el ganador del premio a 'Mejor artista nuevo/a'.

Otros nominados al Grammy 2021

Mejor video musical



- Brown skin girl, Beyoncé

- Life is good, Future Featuring Drake

- Lockdown, Anderson .Paak

- Adore you, Harry Styles

- Goliath, Woodkid



Mejor película musical



- Beastie Boys Story, Beastie Boys

- Black is king, Beyoncé

- We are Freestyle Love Supreme, Freestyle Love Supreme

- Linda Ronstadt: The sound of my voice, Linda Ronstadt

- That little ol' band from Texas, ZZ Top



Mejor interpretación de pop solista



- Yummy, Justin Bieber

- Say so, Doja Cat

- Everything I wanted, Billie Eilish

- Don't start now, Dua Lipa

- Watermelon sugar, Harry Styles



Mejor álbum de pop tradicional



- Blue Umbrella, Burt Bacharach & Daniel Tashian

- True Love: A Celebration Of Cole Porter, Harry Connick, Jr.

- American Standard, James Taylor

- Unfollow The Rules, Rufus Wainwright

- Judy, Renée Zellweger



Mejor álbum vocal de pop



- Changes, Justin Bieber

- Chromatica, Lady Gaga

- Future Nostalgia, Dua Lipa

- Fine Line, Harry Styles

- Folklore, Taylor Swift



Mejor interpretación de R&B



- Lightning & thunder, Jhené Aiko Featuring John Legend

- Black parade, Beyoncé

- All I need, Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $Ign

- Goat Head, Brittany Howard

- See Me, Emily King



Mejor interpretación de R&B tradicional



- Sit on down, The Baylor Project Featuring Jean Baylor & Marcus Baylor

- Wonder what she thinks of me, Chloe X Halle

- Let me go, Mykal Kilgore

- Anything for you, Ledisi

- Distance, Yebba



Mejor canción de R&B



- Better than I imagine, Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello

- Black parade, Beyoncé

- Collide, Tiana Major9 & Earthgang

- Do it, Chloe X Halle

- Slow down, Skip Marley & H.E.R.



Mejor álbum de R&B progresivo



- Chilombo, Jhené Aiko

- Ungodly hour, Chloe X Halle

- Free nationals, Free Nationals

- F*** yo feelings, Robert Glasper

- It is what it is, Thundercat



Mejor álbum de R&B



-Happy 2 be here, Ant Clemons

- Take time, Giveon

- To feel love/D, Luke James

- Bigger love, John Legend

- All rise, Gregory Porter



Mejor álbum dance o electrónico



- Kick I, Arca

- Planet's Mad, Baauer

- Energy, Disclosure

- Bubba, Kaytranada

- Good Faith, Madeon



Mejor álbum de música regional mexicana



- Hecho en México, Alejandro Fernández

- La serenata, Lupita Infante

- Un canto por México, Vol. 1, Natalia Lafourcade

- Bailando sones y huapangos con Mariachi Sol de Mexico de Jose Hernandez, Mariachi Sol de Mexico de Jose Hernandez

- Ayayay!, Christian Nodal



Mejor interpretación rock



- Shameika, Fiona Apple

- Not, Big Thief

- Kyoto, Phoebe Bridgers

- The steps, Haim

- Stay high, Brittany Howard

- Daylight, Grace Potter



Mejor interpretación metal



- Bum-rush, Body Count

- Underneath, Code Orange

- The in-between, In This Moment

- Bloodmoney, Poppy

- Executioner's Tax (Swing Of The Axe) – Live, Power Trip



Mejor canción de rock

- Kyoto, Phoebe Bridgers

- Lost in yesterday, Tame Impala

- Not, Big Thief

- Shameika, Fiona Apple

- Stay High, Brittany Howard



Mejor álbum de rock



- A hero's death, Fontaines D.C.

- Kiwanuka, Michael Kiwanuka

- Daylight, Grace Potter

- Sound & fury, Sturgill Simpson

- The new abnormal, The Strokes



Mejor álbum alternativo



- Fetch the bolt cutters, Fiona Apple

- Hyperspace, Beck

- Punisher, Phoebe Bridgers

- Jaime, Brittany Howard

- The Slow Rush, Tame Impala



Mejor banda sonora compilada para medio visual



- A Beautiful Day In The Neighborhood

- Bill & Ted Face The Music

- Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga

- Frozen 2

-Jojo Rabbit



Mejor banda sonora compuesta para medio visual



- Ad Astra, Max Richter (compositor)

- Becoming, Kamasi Washington (compositor)

- Joker, Hildur Guðnadóttir (compositor)

- 1917, Thomas Newman (compositor)

- Star Wars: The Rise of Skywalker, John Williams (compositor)



