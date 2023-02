¿Ganarán? Harry Styles y Beyoncé, los grandes favoritos para los premios Brit Awards

La estrella pop británica Harry Styles y la cantante estadounidense Beyoncé, victoriosos en los Grammy el fin de semana pasado, son los grandes favoritos en los Brit Awards, los premios de la música británica, que se celebran este sábado por la noche en Londres.



Con su canción "As It Was", Harry Styles fue nombrado en cuatro categorías: canción del año, álbum del año, mejor álbum pop y artista del año.



En esta última categoría, ya se sabe que el premio se otorgará a un hombre, puesto que los Brit Awards no nombraron a ninguna mujer, provocando decepción y críticas.



La ceremonia se deshizo el año pasado de las distinciones "hombre" y "mujer" para premiar a los artistas "únicamente por su trabajo y su música".



El año pasado, la cantante británica Adele se llevó el premio insignia. Pero este año, ninguna mujer figura junto a Central Cee, Fred Again, George Ezra, Harry Styles y Stormzy, los cinco hombres nominados en la categoría de mejor artista.



Si la ausencia de mujeres o de personas no binarias es "decepcionante", la organización de los Brits se justificó, estimando que había que "reconocer que en 2022 se vio menos artistas femeninas de alto nivel con lanzamientos importantes".



En las redes sociales el anuncio provocó una gran indignación, y muchos internautas expresaron su decepción ante los nominados.



"Los Brits ponen en marcha una categoría sin género (...) pero este año los cinco nominados son hombres", ironizó en Twitter Tim Burgess, el cantante de los Charlatans. "Un paso adelante, tres pasos atrás", lamentó.



En la categoría de mejor artista internacional, sin embargo, es una mujer la favorita: Beyoncé.



Convertida el domingo en la artista más premiada de todos los tiempos en los Grammy, se enfrenta a otras dos estadounidenses, Taylor Swift y Lizzo, así como a Kendrick Lamar y al nigeriano Burna Boy.