En una de las galas más latinas de los Premios Grammy, con acento colombiano puesto por Carlos Vives, y con el reconocimiento de la película animada ‘Encanto’, Beyoncé hizo historia al convertirse en la artista con más galardones en la historia de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.



Pese a que su oda dance ‘Renaissance’ no consiguió el gramófono al Álbum del Año, que fue para ‘Harry's House’, de Harry Styles, Beyoncé fue la reina de la noche del pasado domingo.



La cantante estadounidense de 41 años fue ovacionada de pie al recibir su cuarto trofeo de la velada, que la catapultó como la artista más premiada con 32 estatuillas, una por encima del director de música clásica Georg Solti.



“Estoy tratando de no ser muy emocional”, dijo la diva al borde de las lágrimas al agradecer el gramófono al ‘Mejor álbum de música dance/electrónica’, que rinde tributo a la escena de dance y disco que revolucionó la cultura de Estados Unidos en 1970.



La intérprete de ‘Halo’ llegó liderando con nueve nominaciones, y se fue reinando con cuatro Grammys, el mayor número para un artista de esta edición celebrada en la Crypto.com Arena en Los Ángeles.

El cantante samario Carlos Vives llevó en alto la bandera colombiana y deslumbró al público con su vallenato, pop y rock en la gala de los Grammy. Foto: AFP

Conejo suelto

El honor de inaugurar la gala fue para el puertorriqueño Bad Bunny. Con esto, la Academia Musical busca mantener el atractivo del evento que cada vez congrega a menos espectadores en EEUU. No hay que olvidar que el reguetonero —quien se presentó como ‘Benito’—, su capacidad de convocatoria en conciertos y su éxito en las plataformas, lo convierten en el artista más importante del negocio del “streaming” y de las giras. Su éxito ‘Un verano sin ti’ fue en el primer trabajo en español en aspirar a Mejor Álbum. Incluso Taylor Swift bailó sus temas y se tomó selfies con él.

Viola y su EGOT

Viola Davis vivió otro de los grandes momentos de la noche al conquistar un Grammy a la mejor narración de un libro con su biográfico Finding Me, lo que la convirtió en la 18 artista en alcanzar el codiciado estatus EGOT (Emmy, Grammy, Óscar, Tony). “Escribí este libro para honrar a la Viola de seis años, su vida, su alegría, su trauma, todo”, dijo Davis.

La artista ganó un Emmy en 2015 por How to Get Away with Murder y un Óscar en 2017 como Mejor Actriz de Reparto por su rol en ‘Fences’, cuya versión para teatro le dio también un Tony, el segundo de su carrera.

Aniversario hip hop

Uno de los momentos más logrados de una velada tranquila, que transcurrió sin incidentes ni salidas de tono, fue la celebración de los 50 años del hip hop, que se considera que surgió en el Bronx en Nueva York en 1973. Kendrick Lamar recibió el premio a Mejor Álbum de Rap gracias a su discografía ‘Mr. Morale & the Big Steppers’ que se estrenó el 13 de mayo de 2022. Para seguir el homenaje en el escenario se reunieron Grandmaster Flash, Run DMC, LL Cool J, Rakim, De La Soul y Method Man del colectivo Wu-Tang Clan. También hizo una aparición estelar: Questlove.

Libertad en Irán

El cariz político de la velada fue la presencia de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que acudió para anunciar el galardón a la ‘Mejor canción para un cambio social’. El tema premiado fue ‘Baraye’ del cantante de pop iraní Shervin Hajipour, que se convirtió en un himno de las protestas que agitan Irán desde la muerte en detención de la joven Mahsa Amini, el pasado el 16 de septiembre del 2022, quien fue arrestada por usar su hiyab “inadecuadamente”. El artista, detenido después de que su canción se transformara en un éxito viral, fue liberado bajo fianza.

Año incluyente

La cantautora alemana Kim Petras sigue rompiendo esquemas, esta vez en el evento más esperado de la industria musical de Estados Unidos, los Grammy, al convertirse en la primera mujer transgénero en conseguir un gramófono de oro.



La artista se ha posicionado en la lista de los Billboard con Unholy, sencillo que canta junto a Sam Smith, y por el que fue galardonada en la categoría Mejor Canción Pop de Dúo o Grupo. Este tema lo publicó en septiembre del año 2022 y que acumula ya más de 795 millones de escuchas en Spotify y 124 millones en YouTube. Durante la entrega del premio, la cantante expresó su agradecimiento a la comunidad transexual, “A quienes rompieron las puertas para que yo pueda estar aquí, esta noche quiero darles gracias por la inspiración”.



Comparaciones o...Dios...as

La edición número 65 de los premios Grammy ha marcado la historia de esta entrega, incluso su presentador Trevor Noah marcó un hito al presentar por tercera vez el certamen, pues sería la segunda persona en ser el anfitrión de este evento por tercera vez consecutiva, pues entre 2012 y 2016 el rapero LL Cool J, estuvo al frente del escenario. El comediante afroamericano desató polémica al mencionar a Messi y compararlo con Beyoncé, “Dios no es LeBron, no es Jordan, no es Tom Brady, no es Messi, es Beyoncé”. Esto no fue del agrado de varios fanáticos del fútbol, quienes de inmediato se pronunciaron en las redes sociales.

Noche de Encanto

Encanto, la película animada de Disney inspirada en Colombia, ganó los tres premios Grammy anglo a los que aspiraba. El filme recibió la estatuilla a la Mejor Canción para un Trabajo Audiovisual, con el éxito No se Habla de Bruno, escrito por Lin- Manuel Miranda; Mejor Recopilación de Banda Sonora para Medios Visuales superando el biopic Elvis, West Side Story, Stranger Things: temporada 4 y Top Gun: Maveric, finalmente, también fue vencedor en la categoría de Mejor Banda Sonora para Medios Visuales para la compositora Germaine Franco, que se impuso a The Batman, No Time to Die, The Power of the Dog y la tercera temporada de Succession.



¿Reconciliación?

El reencuentro de Taylor Swift y Harry Styles, dos de los nominados de la noche y quienes tuvieron un romance entre finales de 2012 e inicios del 2013, es uno de los temas más comentados en redes sociales. En video se puede ver como la cantante, quien incluso le escribió la canción 'Style' cuando terminaron, durante la presentación del exintegrante de One Direction, disfrutó de los éxitos del ganador del premio a Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Vocal.



Al terminar la actuación de Harry en la Crypto.com Arena en Los Angeles, Swift se levantó de su asiento para hablar con Harry. La expareja se abrazó y hablaron durante un tiempo sobre su mesa.

Grammy, al ritmo de La Gota Fría

La ceremonia contó con una importante cuota de artistas colombianos nominados en distintas categorías como Mejor Álbum Pop Latino, donde compitieron: Camilo con el proyecto musical ‘De adentro pa’ fuera’, Fonseca con ‘Viajante’, Sebastián Yatra con ‘Dharma+’.



Por su parte, el cantautor samario Carlos Vives, además de estar nominado a Mejor Álbum Tropical, puso a bailar a los asistentes al ritmo de la gaita, la guitarra y el acordeón con su icónica versión de la canción La Gota Fría. De esta manera, el intérprete de Ella es Mi Fiesta inició su celebración por sus 30 años de carrera artística.

Personajes eternos

Uno de los momentos infaltables de la entrega de los Premios Grammy es el segmento In Memoriam en honor a los perdidos durante el último año. En esta ocasión se incluyeron homenajes a tres artistas destacados que fallecieron el año pasado: Loretta Lynn, Christine McVie, Takeoff, también se recordó a: Olivia Newton-John, Lisa Marie Presley, David Crosby, Irene Cara y Stephen ‘tWitch’ Boss. Aunque llamó la atención y dio de que hablar en redes sociales que figuras de la talla de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters (quien falleció en Bogotá en marzo de 2022), no fuera incluido, así como tampoco Aaron Carter y Gangsta Boo.

Swing latino

Rosalía se alzó con el Grammy a Mejor Álbum Latino Alternativo con su producción Motomami. La cantante española superó a su principal competidor Jorge Drexler, quien con Tinta y Tiempo sumó su segundo gramófono tras haber triunfado en la misma categoría por El Mal Querer en 2020.



Otro artista latino que resaltó en la entrega fue el cantautor y abogado Rubén Blades quien consiguió con Pasieros el premio al mejor Disco de Pop Latino; dándole al panameño el undécimo Grammy de su carrera.



El recién casado Marc Anthony fue galardonado con su tercer gramófono con Pa'lla Voy a Álbum Latino Tropical.