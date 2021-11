Galería La Alameda protagonizará reconocido evento de Food Network

La icónica plaza de mercado o galería La Alameda será protagonista de la segunda versión del evento 'Cosechando Sabores', de Food Network -parte de Discovery Network-, en la que varios de los chefs de la región y los cocineros tradicionales de las plazas de mercado, prepararán platos deliciosos que resaltarán sus historias de lucha, resiliencia y que podrán ser ejemplo e inspiración para el país.



La cita es en la plaza de La Alameda, el próximo 27 y 28 de noviembre de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. El aforo aproximado será de 2700 personas por día. Los recursos obtenidos de la venta de las preparaciones se destinarán para apoyar a los cocineros y productores de la plaza de mercado La Alameda.

Cocinarán, entre otros, la chef Carolina Jaramillo junto a Basilia Murillo: María Fernanda Alegría, de Rellenas Carolina, estará junto al chef Francisco Prado; Gloria Belalcázar, del restaurante Doña Gloria, con sus deliciosos almuerzos caseros, y Carmen Ocoró, guapireña y experta en comida de mar cocinará con la chef Martha Jaramillo, de El Ringlete. Daisy Orozco, de Las Delicias de Ara, administradora de empresas que decidió ayudar a su mamá en su restaurante de la plaza y hoy tiene 17 locales, se unirá con el chef Pablo Ravasa, de La Guacharaca. Lady Carabalí, heredera del restaurante de su mamá en La Alameda y de la receta de un sancocho de pescado, hará platos con Juan Carlos Quintero, de La Comitiva. María Julia Chapar, de El Costeño, local que creó hace 70 años su abuela, María Presentación Ochoa, tiene la tradición del caldo de pajarilla y cocinará con Yihad Gattas, de la Panadería Artesanal Baraka, y Lina Rodríguez, de Sabor Pacífico, participará con la chef Catalina Vélez. También harán pareja en la cocina Claudia Ruiz y Nelly Bedoya, Pablo Guzmán y Maryuri Zapata.



Carolina y Basilia



La chef, periodista, investigadora y docente gastronómica, manizalita de corazón caleño, Carolina Jaramillo Santacoloma participará en Cosechando Sabores cocinando en La Alameda, con Basilia Murillo, oriunda de Chocó. Lleva más de 37 años en la galería, actualmente tiene dos restaurantes. “Ella me escogió a mí entre los chefs, lo cual me hace sentir orgullosísima. La conozco hace algunos años, desde que empecé a recorrer el Pacífico con el programa de televisión Folclor en su Salsa, surgió una amistad, me enseña recetas, técnicas y sabores. Con mis alumnos de la Escuela Mariano Moreno siempre vamos adonde ella, es un gran referente de la cocina tradicional y un ejemplo de que es posible triunfar con un restaurante de cocina colombiana”, dice Carolina. Ella recuerda que de niña iba con su mamá y abuela a la galería en Manizales, y siempre le llamó la atención tocar, oler y ver las frutas, verduras, carnes, hierbas del Pacífico y las vajillas, olletas, de madera y barro.