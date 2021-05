Friends: así será la esperada reunión que se estrena esta semana

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El 6 de mayo de 2004 el mundo de la televisión se detuvo. La mítica serie ‘Friends’ emitía su último episodio, con el que se despedían de casi diez años al aire, 10 temporadas, 236 capítulos y un montón de premios en todos los eventos imaginados.



‘Friends’, ícono de la cultura pop de los 90 y caracterizada por sus hilarantes personajes, diálogos y situaciones cotidianas, fue considerada en 2019 por The Hollywood Reporter como la mejor serie de la historia, siendo también votada en 2018, según Ranked, como la mejor comedia de situación de todos los tiempos.



Dado su éxito, muchos de los fanáticos de ‘Friends’ habían pedido durante muchos años que los inseparables amigos volvieran a reencontrarse una última vez, pero los apretados horarios de algunos de los actores y sus elevadas tarifas, hacían inviable esta loable hazaña. Hasta que HBO Max, contra todo pronóstico, consiguió que las cosas se dieran y reunió al sexteto dinámico en un episodio especial que busca conmemorar los 25 años de ‘Friends’.



Según el sitio en internet de la revista Variety, los seis actores, que son coproductores ejecutivos del episodio del reencuentro, habrían negociado una tarifa de 2,5 millones de dólares cada uno por el rodaje de este programa unitario.



Finalizados los negocios HBO logró acordar un episodio especial de ‘Friends’, que mostrará el reencuentro de los seis amigos de la serie luego de 17 años de ausencia, se estrenará en la plataforma HBO Max el jueves 27 de mayo e incluirá una gran cantidad de invitados estelares, entre ellos el cantante canadiense Justin Bieber hasta el grupo de K-pop BTS, pasando por el exfutbolista David Beckham y la cantante Lady Gaga, según un comunicado difundido el jueves.



Igualmente la reunión contará con algunos de los actores secundarios del programa, como James Michael Tyler (Gunther), Reese Witherspoon (la hermana de Rachel, Jill), Elliott Gould y Christina Pickles (los padres de Ross y Monica, Jack y Judy), Tom Selleck (el exnovio de Monica, Richard) y Maggie Wheeler (Janice).

Lea también: William Levy encanta en el remake de 'Café'



Se tenía pronosticado que la llegada de este episodio coincidiera con el lanzamiento, a finales de mayo de 2020, de la plataforma streaming de HBO Max, que entre otras cosas adquirió todo el catálogo de ‘Friends’ (que anteriormente estaba en manos de Netflix). Pero la pandemia obligó a la producción a posponer la grabación, la cual finalmente no se llevó a cabo sino hasta el mes pasado, en el set original de la serie, el escenario 24, en las instalaciones de Warner Bros. en Burbank, California.



David Schwimmer dijo, sin embargo, que la demora había hecho que la reunión fuera más significativa para las seis estrellas: “Resultó ser algo realmente especial para los fanáticos. Creo que va a levantar el ánimo de mucha gente”. “Levantó el mío”, agregó Matt LeBlanc.



Cabe aclarar que la reunión no será en el típico formato de los episodios de la serie, sino que será más al estilo de un Saturday Night Show, un encuentro especial de los seis actores principales: Jennifer Aniston (Rachel Green), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Courteney Cox (Monica Geller), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) y Matthew Perry (Chandler Bing), fuera de sus personajes y a veces metidos en ellos.



Según se pudo ver en el tráiler publicado este jueves por HBO Max, bajo el título ‘Friends: The Reunion’, el elenco recordará algunas escenas icónicas de ‘Friends’, contarán lo que fue para ellos el haber sido parte del elenco e igualmente lo que significó para cada uno el final de la serie y este esperado reencuentro. No obstante, el show también contará con actividades y juegos para animar las cosas.



Hay una lectura de mesa, donde los seis actores repasan algunas de sus escenas favoritas, incluida una del capítulo titulado The One Where Everyone Finds Out (‘En el que todos se enteran’), en el que escuchamos a Lisa Kudrow como Phoebe gritando una vez más “¡Mis ojos! ¡Mis ojos!”.



También se ve a Kudrow tocando su guitarra acústica. Probablemente interpretará Smelly Cat, aunque los fans seguramente quisieran escuchar una interpretación del clásico de Phoebe Buffay, muy subestimado, It Only Takes Two Heart Attacks.



Luego está el desfile de moda de Friends, que en el trailer mostró a la modelo Cara Delevigne portando el vestido rosa brillante de dama de honor de Rachel del episodio The One with Barry and Mindy's Wedding (‘El de la boda de Barry y Mindy’), incluyendo un guiño al detalle, haciendo que la parte de atrás del vestido se vea atrapada en la ropa interior de Delevigne, al igual que le sucedió a Rachel en la serie.



Finalmente, habrá una visita al set, que incluye reconstrucciones de los dos apartamentos principales (en donde Chandler y Joey se relajaban en su sillones, como hace tan solo 17 años), la fuente del inicio de los capítulos y la cafetería Central Perk.



El medio TMZ informó que si bien una audiencia en vivo participó en ‘The Reunion’, fueron “en su mayoría extras del sindicato de actores, con pruebas Covid-19 hechas y contratados para el evento”, pues la pandemia impidió la asistencia de los fans. Además, la grabación fue en parte al aire libre, por los protocolos preventivos de la pandemia. Lo bueno de esta decisión, es que permitió que hubiera tomas junto a la icónica fuente de agua, en la que el elenco aparecía al principio de cada capítulo de la serie, con la misma canción de The Rembrandts, ‘I'll Be There For You’.