'Flor de Sal', la colección de Beatriz Camacho en Colombiamoda

Con una colección que celebra la belleza de la naturaleza y, en especial, la de las salinas colombianas, la reconocida diseñadora cartagenera Beatriz Camacho presentó en el segundo día de la feria más importante de moda, ‘Colombiamoda 2021’, su pasarela ‘Flor de sal’, en el Gran Salón de la Plaza Mayor de Medellín.



La creativa convocó un aforo de cerca de 450 personas a las que presentó una propuesta del universo resort con colores que reflejan los prismas de sal, creando un efecto arcoíris.



“Siempre me ha inspirado la poesía de la naturaleza colombiana, es un valor intrínseco de BC. Este año salimos de la paleta tradicional, casi nostálgica de BC, para despertar con un nuevo amanecer. La aparición del arcoíris que nos llena de esperanza y un optimismo renovado. Tonos refrescantes casi efervescentes que nos despiertan en un mar con patrones orgánicos que imaginariamente llamamos flores de sal, dándole forma a nuestros estampados”, comentó en entrevista con El País.



Presentó 38 looks, entre algodones y sedas con cortes asimétricos y volúmenes que le dieron forma a la silueta de la mujer femenina. Detalles de flecos y cinturones de cuerdas a la cintura se convirtieron en perfectos complementos de cada prenda.

Un espacio, que luego de un año pandémico y de la parálisis del sector moda en todo el mundo, vuelve a reiniciarse, beneficiando a toda la cadena de valor de esta industria en Colombia y convocando de nuevo a empresarios, compradores, diseñadores, influenciadores y periodistas de todo el mundo.



“Este tiempo de pausa mundial fue una oportunidad para poner en orden las ideas, mirar atrás sin prisa, volver a reconectarnos y vivir de forma genuina el proceso creativo, dejándolo madurar a su tiempo. Lo vi como algo positivo, un respiro a la vida acelerada. Sin embargo, hoy me llena mucho de emoción y adrenalina, recibir la energía linda de las personas, esto hace que esta pasarela de Colombiamoda sea un momento único en este 2021”, asegura Camacho.



La creativa contó con la alianza de la compañía de tecnología Vivo, una de las marcas de teléfonos móviles más vendidas en el mercado, que en esta ocasión se sumó a la pasarela con un despliegue de tecnología y color, realizando el lanzamiento del nuevo celular V21.



“Siempre he sido una gran creyente de que la moda evoluciona, incluyendo cada vez más a la tecnología, no solo porque permite crear piezas maravillosas y más conscientes con el medio ambiente, sino también porque nos facilita comunicar y transportar esas piezas al mundo. Por esto nos quisimos aliar con Vivo y así queremos transmitirlos a todas las personas. Nos unimos para demostrar que la tecnología, la moda y el diseño son los aliados para el día a día de los colombianos”, concluyó la diseñadora.

Alianza

La sociedad ha evolucionado hacia una mayor sintonía ambiental y social; el deterioro ambiental y la necesidad de mayor inclusión social, han activado una conversación más consciente y transparente que se ha trasladado a la moda. Esto significa una reinvención de procesos productivos, reducción en inventarios, mayor atemporalidad en colecciones y comunicación más inclusiva.



Para Beatriz Camacho, esto representa transformar positivamente y “volver a las raíces, que siempre estuvieron fundadas en una consciencia genuina y una búsqueda permanente de empatía y transparencia”.



“Esta alianza con Beatriz Camacho se dio porque compartimos valores, ambos nos inspiramos en la naturaleza y en los colores para crear piezas y momentos sorprendentes. La paleta de colores de la colección ‘Flor de Sal’, refleja los prismas de sal que crean el efecto de un arcoíris, lo cual coincide con los colores del celular vivo V21”, dijo Paula Parra, gerente de Relaciones Públicas y Asuntos de Gobierno en Vivo Colombia.