Yenny Andrade, excombatiente de las Farc reincorporada a la vida civil, vistiendo los colores de la bandera de Colombia, encabezó la comparsa Homenaje por la Paz ayer en el Salsódromo, bailando con una prótesis que lleva después de que perdiera parte de su pierna izquierda (de la rodilla para abajo) al resultar herida en un bombardeo.



“La verdad, mujer, esto es algo que me tiene muy sentimental, porque después de andar más de dos décadas en las montañas con un grupo armado, y entrar las armas para cambiar de vida y resocializarme, y hacer parte de esta comparsa por la paz es muy importante para mí. Yo ando con otro compañero reincorporado de las Farc, pero en la comparsa hay policías, reinsertados del M19, víctimas del conflicto, y la hemos pegado bien”, le dijo a El País antes de iniciar el desfile inaugural de la 65 Feria de Cali, Yenny, quien tiene 42 años y antes de ser reclutada por la guerrilla disfrutaba mucho del baile.



Ahora, bailar con la prótesis, asegura, le implica un gran sacrificio, pero a la vez es un bálsamo de cambio.



“Bailar lo transforma a uno, es una forma de salir de la monotonía. Uno, como reinsertado , vive entre el bien y el mal, algunos pasamos muchas dificultades por problemas de seguridad y andamos muy estresados, pero la música, la salsa, lo pone a uno a pensar en cosas positivas”, considera la madre de dos hijos de 26 y 23 años, a quien lo que sí le empaña la sonrisa es recordar a su hija, que no podrá verla bailar: “Me la mataron cuando tenía 15 años, ahora tendría 25”, dice con esa nostalgia que siempre pesará sobre sus hombros.



En la comparsa Homenaje por la Paz no solo se siguieron los pasos excombatientes y reinsertados a la sociedad civil —convocados a través de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía y la Secretaría de Derechos Humanos—, también hubo bailarines y bailadores caleños y extranjeros que enviaron un mensaje de paz y reconciliación a Cali y a Colombia.

Extranjeros aprendices de salsa

Bailarines llegan, cada año, de varios países a aprender salsa en la ciudad. Algunos son alumnos aventajados en la escuela Arrebato Caleño e hicieron parte del Salsódromo. Jorge Orozco / El País

“En total, en esta comparsa participan 63 bailarines en escena”, cuenta Nhora Alejandra Tovar, fundadora y directora de la Escuela Arrebato Caleño, que tiene entre sus pupilos bailadores y bailarines locales y extranjeros que hicieron parte de la misma.



Seis aprendices de salsa caleña de Japón, Dinamarca, Francia, Holanda, Noruega y Australia, desfilaron en esta versión del Salsódromo. Entre ellos, Celeste Oudshoorn, de Holanda, quien participó en 2017 y quiso repetir, al igual que Nicolás Brun, de Francia, quien en diversas ocasiones ha pasado por la escuela y esta vez contactó a Nhora y desde noviembre entró a clases con la intención de participar en el desfile.

Para la directora de Arrebato Caleño, “el mensaje que buscamos transmitir es que la paz somos todos, caleños, vallecaucanos y colombianos. Tenemos un hashtag: ‘Un paso por la paz’, no se refiere solo al paso que hacemos al bailar sino al que cada uno de nosotros debe dar por la reconciliación. Siento que el arte transforma las vidas de manera positiva, es una de las herramientas más poderosas que puede haber en el mundo, la salsa, las canciones, como las de Rubén Blades, son un argumento político. Los reincorporados y las víctimas del conflicto dan aquí un paso por la paz. Aprenden a perdonar y a sacar el rencor que tienen en los corazones”.



Enamorados por el baile

Otra de las comparsas llamativas fue la de los bailarines de la Vieja Guardia, conformada por 40 personas, que hacen parte de una fundación del mismo nombre, que participa en el Salsódromo desde el año 2008, cuando se acabó la cabalgata y fue reemplazada por este espacio en el que se exalta al baile con estilo caleño.



Cada pareja debe dominar hasta diez ritmos y muchos de ellos son profesores de baile de nuevas generaciones, como la dupla conformada por Edgar Herrera Rodríguez, de 84 años, y Yolanda Hernández Patiño, de 63 años, Los Reyes del Bolero y el Son.



En un comienzo iban en coches jalados por caballos. Hoy hacen el recorrido subidos en carrozas y debido a las condiciones físicas de algunos participantes, por su edad avanzada, unos van sentados, otros, que tienen más fortaleza, se bajan para a bailar en algunos puntos del desfile.



“La idea es que extranjeros y citadinos sepan que hay un estilo de baile caleño, declarado Patrimonio Cultural de la Nación”, le cuenta a El País Yolanda.



Ayer se pudieron ver bailarines de 50, 60, 70, 80 y hasta 90 años, como Edgar Fajardo, más conocido como El Cachafaz. Bailando, dicen ellos, se les activa el oído, el cerebro, la mente, el cuerpo y lo que es más importante, el alma de salseros, como Guaracho, quien antes bailaba con su esposa Rosita y su par de hijos, Los Guarachitos, y aún hoy sigue vigente.



Y es que antes del Salsódromo, hace 30 años, ya habían parejas y solistas, como las historias de Yolanda y Edgar, las cuales son muy similares. Él bailaba desde “sardino” (joven) en el balneario Estambul, ella en Latino. Mientras él bailaba en grilles, ella lo hacía en aguae’lulos. Ambos tuvieron matrimonios anteriores, y un día coincidieron en la rumba y los unió el amor por la salsa, los boleros, la música cubana, la Sonora Matancera, el son, la guaracha, el mambo y el chachachá.

“Nos conocimos bailando y nos enamoramos. Fuimos amigos un año y decidimos ser pareja”, nos contó Yolanda, quien junto a Edgar creó el Festival del Bolero en 2014 para darle visibilidad y a proyectos y procesos.



Juntos han participado en el Festival Mundial de Salsa y la Bienal de Danza, y hacen parte de la Fundación de baile de la Vieja Guardia, que preside Luis Eduardo Hernández El Mulato.



Yolanda es la vicepresidenta -en 2023 nombrarán una nueva junta-. “Somos empíricos, pero nos preparamos para aprender a enseñar a través de la Secretaría de Cultura, las universidades San Buenaventura y la Santiago de Cali, hacemos cursos. Y una o dos veces a la semana enseñamos, practicamos y nos vamos de rumba”.

Los bailarines de la Vieja Guardia de 50 a 90 años dieron cátedra de baile caleño durante la versión 15 del Salsódromo. Jorge Orozco / El País

Arte y diversidad

Otra de las comparsas de la diversidad es la de la comunidad Lgtbiq+ género diversa, conformada por personas queer, mujeres trans, transformistas y drag queens, que representaron a través de su arte toda la potencia de la salsa show caleña, como explica Byron Kintero, director artístico de la fundación Casa Houston.



“Esta comparsa, que conformamos desde hace tres años, busca representar a toda nuestra comunidad y visibilizar el arte drag, queen y del transformismo, que la gente conozca y viva esta manifestación artística, que expresamos de manera potente, estética y ética, y con mucha calidad” dice.



Y agrega: “Hoy rompimos una brecha y un paradigma de que personas diversas no pueden estar en estos espacios por el estigma social, todos merecemos espacios de igualdad, inclusión y respeto”.

Miembros de la comunidad Lgtbiq+ se hicieron presentes para visibilizar sus manifestaciones artísticas en el Salsódromo. Jorge Orozco / El País

En datos

1,5 kilómetros de alegría. El Salsódromo es uno de los desfiles coreográficos de danza más largos del mundo, con 1,5 kilómetros de recorrido, que inician en la Autopista Sur, desde la calle 13 con carrera 23 —sector La Luna—, hasta la carrera 39 en sentido norte–sur.



Se instalaron 23 graderías en la Autopista Sur, que ocuparon solo el 20 % del trayecto, por lo que el 80% de los espacios son gratuitos para la comunidad que quiera disfrutar del show.



Abanderado. El bailarín Miguel Posso fue recibido este año como el abanderado del Salsódromo por el público caleño. Este privilegio es algo con lo que cada bailarín de salsa en Cali sueña.



El recordado coreógrafo y bailarín del espectáculo Delirio Camilo Zamora tuvo dicho honor durante varios años. Miguel encabezará todos los desfiles de esta versión 65 de la Feria de Cali.



Anoche estuvieron el Grupo Niche y Salsa en Tacones. Cerró Guayacán.