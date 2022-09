Eugenio Derbez: en el día de su cumpleaños, así evoluciona su salud tras misterioso accidente

Eugenio Derbez continúa su recuperación tras ser sometido a una cirugía, luego de sufrir un accidente del cual aún no se tiene detalles. Este viernes, día de su cumpleaños, se conoció un comunicado a través de sus redes sociales con avances sobre su estado de salud.



El actor mexicano cumple 61 años, motivo por el cual ha recibido miles de mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores, sumados a los recados de ánimo en su recuperación.



Por esta razón, a través de sus estudios de producción, se emitió un comunicado agradeciendo todos los mensajes por parte de sus seguidores y dando detalles de cómo avanza su salud.

“A nombre de Eugenio, agradecemos todas las felicitaciones por su cumpleaños. Él sigue recuperándose de la cirugía. En este momento todavía se encuentra sedado, pero poco a poco conforme evolucione, podrá leer sus mensajes”, dice parte del comunicado.



Respecto al accidente que lo llevó al quirófano, se ha dicho que el actor y productor, conocido por ser el creador de La Familia P. Luche y películas como No Se Aceptan Devoluciones, CODA y Los Milagros del Cielo, sufrió una grave lesión en el hombro, debido a un mal movimiento jugando videojuegos, según algunos medios mexicanos, aunque nadie de su familia ha confirmado dicha versión.



Fue por medio de un comunicado que Alessandra informó que su esposo sería sometido a una intervención quirúrgica luego de sufrir un accidente, hace unos días, y, aunque reveló que requerirá de reposo y terapias de rehabilitación, no dio mayores detalles sobre las condiciones de quien este año ganara un Óscar por su participación en la película CODA.



“Él está bien, sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas. La operación es muy complicada, pero no compromete su salud. (…) En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo”, escribió la cantautora, quien tiene una hija con Derbez, Aitana.