Estos son los pasos (y secretos) que debe tener en cuenta para preparar un asado delicioso

Si hay alguien que sabe de carnes en Cali es Migue Viscido, un conocedor de la cocina de autor, de ascendencia argentina e italiana, que se radicó en Colombia hace varios años, para compartir sus conocimientos en gastronomía con los colombianos.



Hoy, jueves 16 de marzo de 2023, a partir de las 5:30 p.m., será el invitado especial en la hamburguesería Gringo Burguer, en la sede ubicada en el barrio La Flora, donde ofrecerá el taller Asado Argentina Experiencia, donde explicará cuál es la manera correcta de preparar la carne. Lo acompañará un sommelier, para hablar de los maridajes perfectos.



Allí, Viscido hablará de distintos tipos de experiencias en el asado, iniciando con la preparación de un choripán, siguiendo con un corte de cerdo y finalizando con un postre. “En este espacio explicamos desde cómo se prende el fuego, que aunque parece muy simple, es algo realmente importante, hasta cómo se reconoce y elige la carne de alta calidad”.



Los asistentes también conocerán datos importantes sobre cómo marinar la carne, cómo elegir una de alta calidad y finalmente, desde los maestros hasta los asistentes, compartirán la mesa, para poner a prueba las lecciones aprendidas.



Durante esta experiencia se sirve choripán, corte de res (Wagyú), corte de cerdo (bondiola) y ensalada de zucchini, berenjena, pimentón, cebolla, entre otras verduras asadas, y se incluye un postre sorpresa y unas anchetas de regalo.



Algunos tips

Uno de los grandes mitos, según este chef, es la creencia de que la carne se debe preparar con un tiempo de anticipación antes de ir al asador, “esto es falso y es una locura. Salar la carne, uno o más días previos, hace que se deshidrate, que pierdan los jugos, que es lo que se debe preservar, para que conserve su sabor. También es un error adobarla con cerveza”.



“La carne se sala un minuto antes de entrar a la parrilla, a la de buena calidad no se le pone ajo, ni perejil, ni cerveza, nada de esas locuras”, aclara.



“Solo basta con sal, pimienta y en el caso del churrasco, se le puede agregar un chorrito de limón, para cortarle la grasa. Si pongo un pedazo de carne grande puedo poner sal gruesa o sal marina, es distinto en la carne muy delgada, que la sal debe ser más fina”.



Sumado a esto, Viscido enseña a sus pupilos cómo se pone el fuego de manera limpia y ecológica, no hace falta ni papel, ni combustible, ni yogur; también cómo se elige la carne de calidad, los términos, los cortes y el marinado (que no es lo mismo que maridaje).



Además cuenta que utiliza una famosa carne, la Wagyu, de una vaca de alta gama, de origen japonés, que vive en un cubículo y en los últimos días de vida, cercanos al sacrificio, la alimentan con chocolate y cerveza, para que libere las hormonas de la felicidad, esto permite que su carne tenga un mejor sabor, debido a las vetas de marmoreo, unas manchitas blancas que tiene el bife y que producen un sabor exquisito”, explica Viscido. Esta carne en Japón se consume casi cruda, su aspecto es azul o morado.



Ensalada para acompañar

El chef da un tip de una ensalada perfecta para acompañar el asado: “pique cebolla, tomate, moje con aceite de girasol, sal, pimienta, limón y una pasadita de orégano”.