Estos son los estrenos de Amazon Music para fin de año

Para terminar el año con la mejor play list, Amazon Music presenta sus estrenos musicales. Uno de ellos es la nueva versión de Manuel Turizo de 'All I Want For Christmas Is You', el clásico original de Mariah Carey. ​



“Elegí la canción de Mariah Carey para un Amazon Original porque me encanta; es una gran obra de arte. Todos los arreglos, las voces, todo es perfecto. Lo que hace que la canción sea increíble y diferente es que es una versión spanglish; esta es una canción para mi gente latina, y tiene mi interpretación, voz y arreglos. Quiero que disfruten este tema con su familia, todos aquellos que hablan spanglish y español también la disfrutarán”, expresó el intérprete de 'Culpables'.



Lea también: ¡Romántico eterno! Manuel Medrano se confiesa y habla de su concierto en Cali este 2 de diciembre

Majo y Dan y Alex Zurdo presenta su más reciente colaboración Especial para El País

Además, ya están disponibles en streaming más canciones Amazon Original, como una nueva versión de 'El Hijo Ausente', de Pastor López interpretada por Rafa Pérez, "Colombia tiene tantos ritmos y cultura que mostrar al mundo, y me siento muy honrado de ser quien represente a mi país en esta ocasión. Realmente espero que les guste tanto como a mí, ¡y Feliz Navidad!", expresó el cantante.



Otros de los estrenos son la versión de Lola Flores, de 'La Marimorena' de Demarco Flamenco; la canción de 'En lo Alto Gloria', por Majo y Dan y Alex Zurdo; la nueva versión de 'Gozo y Paz', de Blanca y Alex Campos, y una versión de 'Dime Navidad', de Edurne.



Además, llegan nuevas canciones exclusivas de artistas de todo el mundo para festejar las fiestas, incluyendo una nueva interpretación de 'Someday at Christmas', de Lizzo; 'Blue Christmas', de Kane Brown, y la versión reimaginada de 'Firebase', del rapero y cantautor británico Stormzy.