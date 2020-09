Jhon Edward Montenegro Jimenez

Los Premios Emmy 2020 se llevaron a cabo este domingo en Los Ángeles, Estados Unidos, de forma virtual, debido a la pandemia del covid-19.



La entrega de estos galardones sirvió de experimento de cara a la temporada de premios de Hollywood en 2021, que ya fue atrasada algunos meses.



El presentador Jimmy Kimmel fue el anfitrión de la ceremonia de premiación.



Estos son los ganadores de las principales categorías de los Premios Emmy, considerados los Óscar de la televisión:



- Mejor serie dramática: "Succession"



- Mejor comedia: "Schitt's Creek"



- Mejor actor dramático: Jeremy Strong, "Succession"



- Mejor actriz dramática: Zendaya, "Euphoria"



- Mejor actor de comedia: Eugene Levy, "Schitt's Creek"



- Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"



- Mejor actor de reparto dramático: Billy Crudup, "The Morning Show"



- Mejor actriz de reparto dramática: Julia Garner, "Ozark"



- Mejor actor de reparto en comedia: Daniel Levy



- Mejor actriz de reparto en comedia: Annie Murphy



- Mejor miniserie: "Watchmen"



- Mejor película para TV: "Bad Education"



- Mejor actor de miniserie o película para televisión: Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True"



- Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Regina King, "Watchmen"



- Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Yahya Abdul-Mateen II, "Watchmen"



- Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Uzo Aduba, "Mrs America"