Estas son las apuestas por el Nobel de Literatura que se entrega este jueves

Todos los días del año traen consigo algo especial. Sin embargo, solo el primer jueves de cada octubre la Academia Sueca anuncia el nombre del ganador o ganadora del Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento que en 1982 le fue concedido a Gabriel García Márquez, cambiando para siempre la historia de las letras en Colombia. Para él, llegó 15 años después de publicar su obra más célebre, ‘Cien años de soledad’.



El comité del Nobel de Literatura, compuesto por unos cinco miembros, concluye con un nombre la ardua tarea que tarda más de un año en elegir a aquel autor que por su obra, así como las contribuciones que ha hecho a la literatura y sus entornos de influencia, merece recibir este reconocimiento.



Desde 1901, 106 galardones han sido concedidos, solo 16 mujeres y diez escritores hispanohablantes (cinco españoles y seis latinoamericanos) han sido distinguidos con el Premio Nobel de Literatura. El más reciente fue el peruano Mario Vargas Llosa, en 2010, y antes, en 1990 el honor había sido para el mexicano Octavio Paz.



Con la elección de la poetisa estadounidense Louise Glück o el novelista de origen tanzano Abdulrazak Gurnah, la Academia Sueca decidió otorgar el galardón literario más prestigioso a autores poco traducidos y desconocidos por el gran público, y también por parte del mundo editorial.



“Después del año pasado, me parece que es aún más difícil adivinar”, admitió Lina Kalmteg, encargada de Literatura en la radio nacional de Suecia, recordando la “sorpresa total” cuando se anunció el nombre de Gurnah.



“Creo que se busca un nombre más conocido este año, por la sorpresa del año pasado”, pronosticó por su parte Björn Wiman, jefe de la sección de Cultura del diario sueco Dagens Nyheter.



Cuando el pasado agosto Salman Rusdie fue agredido, mientras participaba en un conversatorio en Nueva York, por un fanático islamista, su nombre llegó al principio de la lista como uno de los favoritos para quedarse con el reconocimiento, al menos así se refleja en las casas de apuestas que en los últimos días se han encargado de barajar los nombres de los más opcionados a los premios Nobel, en las diferentes categorías que se entregan esta semana.



La cercanía temporal del ataque y la condición del propio autor, quien vivió años en el anonimato y se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión y de la lucha contra la censura, son los dos grandes motivos que lo convierten en serio candidato. Sin embargo, Rushdie lleva años en la lista de favoritos y al revisar los antecedentes de la Academia Sueca, que siempre sorprende con sus elecciones, cualquier cosa puede suceder.



Otro nombre que se destaca, es el de Javier Marías, quien falleció el pasado 11 de septiembre, pero las probabilidades de ganar son pocas ya que el Nobel solo ha sido otorgado póstumamente en una ocasión, a Erik Axel Karlfeldt en 1931. Sin embargo, desde 1974 los estatutos de la Fundación Nobel no contemplan esta posibilidad, salvo que el fallecimiento se haya producido después del anuncio del reconocimiento, dejando al autor de ‘Corazón tan blanco’ por fuera de los candidatos.



Las posibilidades para escritores de habla hispana se distribuyen entre la autora mexicana Elena Poniatowska, ganadora del Premio Miguel de Cervantes en 2013; el nicaragüense Sergio Ramírez, los españoles Enrique Vila-Matas y Antonio Muñoz Molina, y los argentinos Noé Jitrik -quien sufrió a principios de septiembre un accidente cerebrovascular durante un viaje a Colombia- y César Aira.



En una conferencia de prensa que dio al recibir el Premio Formentor de las Letras en el año 2021, Aira se mostró escéptico ante la posibilidad de recibir el premio al decir que “esos premios hay que justificarlos y la justificación es no literaria. Nunca se ha dado un premio por lo buenos que son los libros sino por la defensa que se hizo de esto o de lo otro”.



El escritor francés Michel Houellebecq también es un nombre popular en las casas de apuestas en Europa, con una cuota de seis euros por cada euro apostado para hacerse con el Nobel. Le siguen en la lista su compatriota Annie Ernaux, que repite como la principal candidata al galardón, y la poeta canadiense Anne Carson.



También figuran el keniano Ngugi wa Thiong'o, la estadounidense Gabrielle Lutz, el francés Pierre Michon, la china Can Xue, el estadounidense Robert Coover, la francesa Hélène Cixous, el noruego Jon Fosse, la canadiense Margaret Atwood, la guadalupeña Maryse Condé y la escritora nacida en Antigua y radicada en Estados Unidos, Jamaica Kincaid.



Muchos consideran que este año el turno es para Occidente, lo que dejaría, una vez más, al japonés Haruki Murakami, uno de los escritores con más ‘best sellers’ de la lista y eterno candidato al galardón, sin muchas probabilidades. Pero no se descartan sorpresas.



Cabe destacar que en este tipo de reconocimientos, las listas de apuestas no funcionan como en los Premios Óscar; el Nobel y la elección del ganador siempre resultan inesperados, prueba de ello son los ganadores de los últimos años. Y si de sorpresas se trata, esta la podría dar el estadounidense Stephen King, y su obra de terror, fantasía y ciencia ficción.



Conceder el premio a la rusa Ludmila Ulitskaia, que ha sido mencionada en varias ocasiones, sería una oportunidad de dar un mensaje contra el presidente ruso, Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania.



Entre los recientes ganadores del Premio Nobel de Literatura se encuentran Abdulrazak Gurnah (2021, Tanzanía), Louise Glück (2020, Estados Unidos), Olga Tokarczuk (2018, Polonia), Peter Handke (2019, Austria), Kazuo Ishiguro (2017, Reino Unido), Bob Dylan (2016, Estados Unidos), Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorrusia), Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Munro (2013, Canadá), Mo Yan (2012, China), Tomas Tranströmer (2011, Suecia) y Mario Vargas Llosa (2010, Perú).

Los otros ganadores:

​

El Premio Nobel de Física fue otorgado este martes al francés Alain Aspect, al estadounidense John Clauser y al austriaco Anton Zeilinger, tres pioneros de los mecanismos revolucionarios de la física cuántica.



El trío de septuagenarios fue galardonado por sus descubrimientos sobre el “entrelazamiento cuántico”, un mecanismo en el que dos partículas cuánticas están perfectamente correlacionadas, independiente de la distancia entre ellas, anunció el jurado en un comunicado.



El sueco Svante Pääbo, experto en genética evolutiva, fue galardonado con el Nobel de Medicina por la secuenciación del genoma de los neandertales y la creación de la paleogenómica.



La academia sueca se recupera del escándalo #Metoo en 2018 y de la atribución el año siguiente del premio al austríaco Peter Handke, una elección que generó polémica por sus posiciones a favor del político Slobodan Milosevic.