Esta es la historia de Brayan Mitis y Natalia Durán, los publicistas vallecaucanos más creativos del mundo

Natalia Durán y Brayan Mitis fueron reconocidos en los premios más importantes de la creatividad, los ‘Young Lions’, en la categoría ‘Bancolombia Digital’, convirtiéndose, según los organizadores del evento, en el primer y único programa del suroccidente colombiano en obtener dicho galardón.



Ella, de Palmira, y él, de Cali, se enfocaron en realizar un proyecto sobre educación financiera, tema que trataron con mucho humor. “Pensamos: ¿Cuál es la persona más endeudada de Colombia? Y ahí llegó un ícono por excelencia, Patricia Fernández, un personaje que la mayoría de los colombianos reconoce, y hace que el tema de la economía financiera no se vea como algo cuadriculado, de ahí nace la idea del proyecto digital sinseissemestresenlasanmarino.com”, explica Brayan Mitis.



Estos estudiantes viajarán a Francia para representar a Colombia en el evento de creatividad más importante del mundo, el festival internacional ‘Cannes Lions’. Este es considerado en este medio como los Óscar de la publicidad, gracias a la beca que obtuvieron para vivir una experiencia de una semana en la Academia Roger Hatchuel de Cannes 2022.



La rigurosidad que exige este concurso pone a prueba a los publicistas participantes, pues además de tener un límite de tiempo establecido, tiene una serie de parámetros propios de cada edición.



“Solo tenemos un fin de semana para hacer la propuesta, entonces el límite de tiempo es un reto fundamental para realizar toda la campaña y los contenidos propios de lo que queremos presentar”, comenta Mitis.

La aclamada competencia se realiza para creativos menores de 31 años; destacando a quienes ganan oro, plata, bronce y finalistas.





En tanto que, para Natalia Durán también es importante tener la certeza al momento de tomar decisiones. “Estar seguro de la idea es importante, pues con el límite de tiempo no se puede cambiar. Además de ser un reto, es una linda experiencia de tomar decisiones cruciales bajo presión”, cuenta Natalia Durán.



Ambos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, tienen grandes expectativas para este nuevo espacio de aprendizaje. Según Natalia, lo que tienen seguro es que van a adquirir importantes conocimientos y esperan aprovecharlos, para aportar al crecimiento publicitario en el Valle del Cauca.



“Nuestro departamento aún está atrasado en cuanto a la publicidad, pero vemos que esto está cambiando”, comenta Durán quien aún quiere conocer más su carrera, pero también desea aportar a la cultura laboral del país, sin embargo, quiere seguir explorando en todos los campos que ofrece la carrera.



“Estoy en sexto semestre, creo que me falta mucho para tomar la decisión de cuál será mi camino. Por ahora quiero explorar en distintos campos”, agrega.



Brayan Mitis, por su parte, tiene claro en qué campo de su profesión le gustaría ejercer, y también, su deseo por apostarle a Colombia para que se convierta en un país que exporte ideas y profesionales. Confiesa que ha pensado en irse del país para aprender más de su campo, pero siempre con la idea de volver, “ me gustaría que en algún momento fuéramos pioneros en la creación de ideas y todo lo relacionado a la comunicación publicitaria”.



Elegidos

Young Lions



En la categoría Estudiantes Digital – Bancolombia, Brayan Mitis Angulo y Natalia Durán Reyes, ambos de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, ganaron con el proyecto ‘Finanzas con Patricia Fernández – Plata’.



Los jurados, en cabeza de Paola Aldaz, co-chief executive officer y copresidente en DDB, evaluaron 257 piezas.