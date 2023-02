Está en cines la película por la que Brendan Fraser podría recibir un Óscar: Ballena

La película que logró tres nominaciones a los Premios Oscar, entre ellas a Mejor Actor para Brendan Fraser, serio candidato a la estatuilla, y que de 118 nominaciones ya acumula 34 galardones, está en las salas de cine del país.



Se trata de La Ballena, bajo la dirección de Darren Aronofsky, recordado por largometrajes como El cisne negro y Requiem por un sueño, es una película que ha sido elogiada, en especial, por la actuación realizada pro Fraser interpretando a Charlie, un profesor con obesidad severa, quien intenta volver a tejer una relación con su hija, a quien abandonó para irse tras un amor.



Se trata de una historia conmovedora sobre las segundas oportunidades y la necesidad de la empatía, la autenticidad y la verdad para buscar la redención.



Basada en la aclamada obra de Samuel D. Hunter, Aronofsky no solo se centró en el guión, también en las actuaciones, donde el lugar donde ocurre la historia es crucial, con un personaje de movilidad reducida, cada rincón de la casa es la mayor parte del mundo cotidiano de Charlie.



Por eso, su director se tomó cuatro semanas de ensayos antes de iniciar el rodaje. Cada escena fue trabajada meticulosamente, para lograr que el personaje principal se adueñara de cada espacio.



“Sabía que los actores estaban preparando sus viajes emocionales y quería darles tiempo para hacerlo, así que comenzamos con el bloqueo. La gran pregunta siempre fue cómo hacemos que una historia que tiene lugar en un apartamento, y principalmente en una habitación, se sienta realmente emocionante para la audiencia", explicó el director.



Mediante el uso de grúas y plataformas rodantes, compusieron una lista de tomas que se centró en amplificar la intimidad, la tensión y casi una especie de urgencia sin aliento, todo en un solo lugar confinado.



La iluminación jugó un papel tan importante como el movimiento. “Se iluminó el apartamento como si fuera una catedral”, dijo Brendan Fraser. “Constantemente chocaba con pequeños parches de lámparas con el andador de Charlie. Es un maestro en el uso de la luz para cambiar el estado de ánimo y combinar con el clima”.



Los diseñadores de producción Mark Friedberg y Robert Pyzocha, quienes trabajaron para crear el retorcido paisaje urbano de Gotham de Joker, tuvieron que pensar de adentro hacia afuera, usando un espacio pequeño para evocar un vasto mundo interno. El apartamento de Charlie cobró vida como un espacio docente modesto y acogedor, con muchos libros y fotos enmarcadas, pero también como una especie de refugio aislado, un lugar para esconderse, donde podía permanecer cómodamente sedentario.



Cada faceta de la habitación tenía una razón de ser, hasta los títulos de los libros en los estantes, que se extrajeron de la propia colección del escenógrafo. “En cada detalle, crees que este hombre vive allí”, dijo Fraser.

"Fue un gran desafío diseñar ropa que combinara con el maquillaje. La ropa que le queda a Charlie es difícil de conseguir en el mundo, por lo que teníamos opciones limitadas, con una paleta limitada y recursos financieros limitados. Hacer algo tan acorde con el personaje fue mucho más difícil de lo que parece”, continuó el director.



Mientras grababa, Brendan Fraser no estaba seguro de cómo funcionaría, pero cuando vio la película terminada, el impacto lo derribó. “No podía dejar mi silla. Tuve que sentarme allí y recuperarme. No es que estuviera triste, simplemente estaba abrumado”, recordó el actor.



La película terminada también fue una forma de consuelo para Aronofsky. Perdió tanto a su madre Charlotte como a su padre Abraham el año pasado, y la película está dedicada a ellos.



Según el director, “Mis padres actuaron en varias de mis películas, y esta fue la primera vez que no pudieron venir debido a las restricciones de Covid. Mi mamá falleció antes de que tuviera un corte de la película, pero mi papá estaba presente y pudo ver la película con la dedicatoria a mi madre”.

RENACER ACTORAL

Brendan Fraser ha vuelto a escena en películas independientes inteligentes con interpretaciones versátiles e inspiradas, como lo hizo junto a Don Cheadle y Benicio Del Toro en la obra de Steven Soderbergh, ‘Sin movimiento repentino’ para HBO Max.



También se le puede ver en la serie HBO Max de los estudios DC Entertainment, ‘Patrulla de la fatalidad’, además de ‘Línea de Descenso’, la serie de diez partes ‘Profesionales’, ‘El secreto del karma’, ‘La rosa venenosa’ y ‘Confianza’, una serie de antología de FX donde protagonizó junto a Donald Sutherland y Hilary Swank.



Brendan ha estado en una serie de algunas de las películas independientes más exitosas de la última década, incluida la Mejor Película ganadora del Premio de la Academia de Lionsgate ‘Chocar’, dirigida por Paul Haggis; ‘El americano tranquilo’, basada en el thriller homónimo de Graham Greene de 1955; y ‘Dioses y monstruos’, junto a Sir Ian McKellen y Lynn Redgrave.



A pesar de que el actor subió mucho peso para interpretar a Charlie, el equipo liderado por el canadiense Adrien Morot debió crear una prótesis corporal para lograr los 270 kilos requeridos por el personaje. Un trabajo que hoy se reconoce con la nominación al Óscar en la categoría a Mejor Maquillaje y Peinados, y que ayudó a que Brendan Fraser lograra la interpretación más impactante de su vida.



“Admito que al principio me sentí intimidado, tuve mucho miedo de entrar en esto. Nunca antes me habían pedido que hiciera algo así: combinar todo lo que he aprendido en mi vida profesional, encajar todos los elementos de la construcción del personaje en un todo unificado. Todo lo que tengo lo he puesto en la pantalla. Todo está ahí y entiendo totalmente a Charlie. El no es un ángel pero es increíblemente humano. Sé cómo se siente ser objeto de burla sin piedad, pero todos aprendemos ahora cómo apagar ese dolor”, finalizó el protagonista.