Está en cartelera la película francesa 'La noche del crimen',  ganadora de los Premios César

En las salas de cine de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga ya se encuentra la película francesa 'La noche del crimen', la gran ganadora de la pasada edición de los Premios César, el máximo galardón de la cinematografía francesa.



De Dominik Moll, el mismo director de 'Harry, el amigo que te quiere bien', se acaba de estrenar en Colombia esta película inspirada en hechos reales, con una historia que se centra en el asesinato de Clara, una joven de 20 años que fue atacada brutalmente de regreso a su casa. Un crimen sin resolver que se convierte en obsesión para sus investigadores.



Este thriller policial francés está protagonizado por el actor francés Bastien Bouillon y el belga Bouli Lanners.



Coescrita por Gilles Marchand (Who Killed Mr. Gregory) y Dominik Moll, a partir del libro '18.3 - Une année à la PJ', de Pauline Guená, la película retoma un caso real de Francia, país donde anualmente de 800 asesinatos denunciados, el 20% queda sin resolver.



Un drama policial inteligente, íntimo y humano, que reflexiona sobre las causas sociales, de género y psicológicas que rodean los feminicidios y se enfoca en el impacto emocional de todos los implicados: los familiares y amigos de la víctima, los posibles victimarios, y, sobre todo, el equipo de detectives.

Poster del filme

Por su papel en esta película fue galardonado con el Premio César a Mejor actor revelación, que otorga la Academia del Cine de Francia. ¿Qué significa para usted tener ese premio?

Es un gran honor. Tengo la suerte de haberlo recibido con una película que amo profundamente y con la cual siento una afinidad política, estética y humana.



¿Qué le llamó la atención de este filme y del personaje que interpretó?

Para ser completamente honesto, acepté este papel porque me gustaba el guion y porque ya había trabajado con Dominik Moll. También tengo que reconocer que era una gran oportunidad para mi y para mi carrera lograr un papel protagónico en una película de un director consagrado. Y efectivamente lo que me gustó del guion es que tiene un tema muy actual y lo trata de una manera respetuosa.



El guión es adaptado del libro 18.3 - Une année à la PJ, de Pauline Guená, ¿qué tan fieles fueron a la novela?

No fuimos tan fieles al libro porque el libro tiene unas 200 páginas y la película aborda solo unas 20. Además, entre la historia real y el relato ya había una adaptación, luego entre el relato y el guion se dio una segunda adaptación, y entre el guion y el rodaje también hay diferencias. Al final, en el proceso de edición se escribió una nueva película.



Creo que esa era la intención del director, la de alejarse de la historia. Para empezar el hecho ocurrió en las cercanías de Paris y en la película todo ocurre en Grenoble, en las montañas. Porque Dominik, el director, no quería que la película tuviera un sentido sensacionalista.



La película trata sobre los casos no resueltos de la policía. Algo muy diferente a otras películas que tratan de tener un final feliz. ¿Por qué es importante para la cinta hablar de esos casos que no se resuelven?

Es importante tratar estos casos porque, como se anuncia al comienzo de la película, son el 20% de los asesinatos reportados anualmente, una cifra muy representativa. Y es importante que desde el inicio se anuncie que no vamos a descubrir al culpable para que el espectador ponga el ojo en otras cosas y no meramente en la investigación o en los sospechosos.



Cuando la trama narrativa es fuerte, cuando el escritor está en frente de un nuevo sospechoso busca crear una expectativa, y creo que la película sería más pequeña en su visión si hubiéramos resuelto el crimen. Así como está invita a una reflexión más profunda sobre la manera en que se llevan estos casos.



¿Por qué le dieron el protagonismo a un hombre en una película que trata sobre la violencia hacia las mujeres?

Yo pienso que la película busca retratar una realidad. La realidad es que en la policía francesa el 80% del personal es masculino. Sin embargo, la película deconstruye la imagen tradicional de los policías que llegan a la escena del crimen o al interrogatorio, en coches que hacen ruido, clavando los frenos y con las manos en una arma. Aquí los policías llegan en un auto familiar, serenos, cargados de maletines que los hace parecer más a vendedores puerta a puerta, y, sin embargo, el director mantiene su interés en mostrar que en la policía hay machismo y hay sexismo y busca exponer la realidad de cómo se manejan estos casos de feminicidio.



Y aunque el personaje de la juez es pequeño, el hecho es que es una mujer no solo por una intención de paridad de género, sino porque en Francia la mayoría de jueces son mujeres.



"Estéticamente la ciudad de Grenoble está rodeada de montañas y estas montañas rodean al velódromo como si fuera un pequeño teatro".

Su personaje en la película monta en bicicleta, casi como una manera de lidiar con el trabajo. ¿En su vida personal tiene un hobby similar?

Si, yo soy bastante obsesivo y tengo la cabeza que me trabaja todo el tiempo así que necesito hacer mucho deporte para despejar la mente. Y monto mucho en bicicleta, pero no en velódromo. Esta fue la primera vez que tuve los pies atados a un pedal. Esto tiene una función de descarga de tensión pero también, en la película, es una alegoría de la investigación que gira en falso una y otra vez y de la bicicleta que gira en la cabeza del personaje constantemente. Y estéticamente la ciudad de Grenoble está rodeada de montañas y estas montañas rodean al velódromo como si fuera un pequeño teatro.



En el filme está presente una simbología entre montar bicicleta dentro del velódromo y montar bicicleta afuera en la naturaleza…

Efectivamente al final de la película al escaparse hay una promesa de esperanza. A lo largo de la película las montañas son una metáfora de algo que no se puede ver más allá. Dentro de la investigación las montañas se convierten en algo opresivo. En el acento final se da la posibilidad de que el espectador pueda ver otras cosas, empezar a observar. La noche del crimen es un thriller cautivante sobre un feminicidio, un tema muy actual, una película que nos pone a pensar.



