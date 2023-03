Ricardo Montaner lanza nueva balada, junto a Carlos Rivera

En medio del enfado que le generó que imágenes del más pequeño de sus nietos fueran difundidas por un reconocido programa de la televisión latina en Estados Unidos, Ricardo Montaner lanza una nueva canción, esta vez, junto al intérprete mexicano Carlos Rivera.



Se trata de 'Yo no fumo', una balada que no deja de lado el romanticismo y resalta la gran interpretación de ambos artistas.



“Creo que muchas personas se identificarán con esta canción y va a ser el reflejo de su desamor. Existen muchos corazones solitarios por ahí y gente que pone un escudo defensivo para no volver a romperse el corazón”, comentó Ricardo Montaner sobre esta canción.



Por su parte, Carlos Rivera expresó: “El maestro Montaner es un referente para todos los cantautores de mi generación y es un inmenso placer poder compartir a su lado esta canción. Estoy seguro de que la gente va a disfrutar muchísimo esta colaboración”.



Escrita por el propio Montaner junto a Luigi Castillo, Yasmil Marrufo, Edgar Barrera y Richi López, 'Yo no fumo' se presentó por primera vez en los Premios Lo Nuestro el pasado 23 de febrero, donde fue seleccionada en las redes digitales entre las dos mejores interpretaciones de la noche. El tema fue producido musicalmente por Richi.



El videoclip del tema, lo dirigió la cineasta Marlene Rodríguez Miranda de Montaner. grabado completamente en Miami y producido por Hecho A Mano Music, el cortometraje musical contó con la modelo y actriz argentina Stefi Roitman (esposa de Ricky Montaner).