Escuche 'Mística', el nuevo proyecto musical de Beto Urieles

El cantante colombiano, que debutó con los sencillos On Your Hips y Aurora, durante la cuarentena, ahora presenta su nuevo proyecto musical Mística, compuesto por seis canciones con su estilo y sonido característicos del pop fusionado con house, R&B y electrónica junto a sintetizadores. El resultado, un ambiente "sunset” que logra transportar a un escenario cargado de playa, brisa y mar.



"Con este EP quiero que se sientan en un estado de relajación, de frescura, y en escenarios que evocan el verano. Quiero que se imaginen que están en la playa, así no lo estén, y que disfruten de un sonido que combina perfectamente con la mejor compañía, la naturaleza", cuenta el intérprete de Amanecer.



Beto Urieles se ha caracterizado por fusionar el pop con otros géneros Especial para El País

La producción fue grabada en Epia Studios, en la ciudad de Bogotá, y Taganga Sounds, en Santa Marta. El proceso creativo contó con la colaboración de productores como Tommy Radicales, de Taganga Sounds, Yera, David Nova y compositores como Markhino, César Mendoza (ze - zé) y Mane Ariza.



Junto a esta placa, Beto Urieles está presentando el sencillo 'Llamas', con una letra "que evoca ese fuego que se siente cuando se está enamorado y cuando estás completamente seguro de que nadie puede apagar ese sentimiento".



El video oficial de 'Llamas' estuvo dirigido por la empresa audiovisual Turbo y el rodaje se inició en dos hermosos escenarios, el primero en Playa Salguero y el segundo en una de las hermosas casas antiguas del centro de Santa Marta, en el que se conectan escenas, una Beto Urieles tocando el piano con otras donde le canta a una mujer que se encuentra en el mar, inspirado en ese sentimiento y esa conexión que siente con sus raíces.