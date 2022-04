Epa Colombia asegura que su "plata es legal", luego de pagarle $3.800 millones a la Dian

Por medio de la red social de Instagram, la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, criticó fuertemente a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, por que según ella, la entidad presenta "una serie de irregularidades".



"Yo sé que en Colombia emprender no es fácil y que toca hacer de todo. Y por eso le ayudé a la formalización de su empresa", indicó Epa Colombia en sus historias de Instagram.



Daneidy Barrera aseguró que se ha sentido perseguida por parte de la Dian en varias ocasiones: "Yo tengo dos funcionarios pendientes de mí, como si yo tuviera algo que esconder".



La influencer en su serie de videos en Instagram, donde tiene alrededor de cinco millones de usuarios, reveló que durante el mes de abril tuvo que pagarle $3.800 millones a la institución, lo que la dejó con la cuenta bancaria "casi en ceros, desocupada".



"Amiga, ¿con esos 3.800 millones a cuántas personas no les puedo comprar casas en Colombia? ¿A cuántas personas no puedo cambiarles la vida? Pero como tengo que darlos", afirmó la empresaria.



"Le pagué al Gobierno, le pagué a la Dian. Aquí te muestro que mi plata es legal, que no soy ninguna lavadora ni tengo lavanderías. Yo lo que tengo son peluquerías", indicó Epa Colombia, luego de mostrar el recibo de pago.



Por último, la influencer lanzó una fuerte critica al gobierno, en el que cuenta la dificultad que pasan los empresarios en Colombia a causa de los impuestos que les cobran y le envió un mensaje al próximo Presidente de la República.

​

​"No me imagino las empresas hoy en día. Por eso no hay empresas, porque el gobierno y las entidades del mismo le quitan todo. No sé que vaya a pasar con las empresas en este país, no sé quien vaya a ser el Presidente, pero, por favor póngase la diez porque sino las empresas terminarán en la quiebra", puntualizó la empresaria.