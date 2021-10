¡Enlistados! Los famosos que también están en aprietos por cuenta de los 'Pandora Papers'

Los Pandora Papers han revelado una larga lista de nombres en los últimos días, entre los que se encuentran varios famosos del mundo del espectáculo como el cantante hispano-panameño Miguel Bosé, la artista mexicana Alejandra Guzmán, el ídolo puertorriqueño Chayanne, y la estrella barranquillera Shakira.



Los Pandora Papers o Papeles de Pandora son la filtración de alrededor de 12 millones de documentos en los cuales se evidencian acciones ilegales desde la evasión de impuestos hasta lavado de dinero con empresas ‘offshore’, por parte de algunas de las personas más ricas del mundo.



Entre los artistas latinoamericanos en la nada honrosa lista está Alejandra Guzmán, quien ya se ha visto involucrada en otros escándalos legales. En esta ocasión, la investigación periodística señala que la intérprete de ‘Mala Hierba’ compró un inmueble de lujo a través de la empresa pantalla Frida Enterprises Corp, en las Islas Vírgenes Británicas; la problemática surge porque la artista no aparece en las versiones públicas del registro mercantil, beneficiándose de algunas regulaciones fiscales en las islas.

A la fecha se conocen más de 27 mil empresas fantasmas en paraísos fiscales que a pesar de no ser ilegales pueden afectar la economía mundial.



Chayanne, intérprete de ‘Torero’ también tendrá que capotear este escándalo, pues aparece como apoderado de la sociedad panameña Fentress International S.A., con un poder notarial que lo autorizaba para representar y cobrar a nombre de la compañía en cualquier parte del mundo, así como pedir préstamos y celebrar contratos desde el año 2001, hasta que fue disuelta en 2013.



También, en los archivos públicos presentan una serie de documentos bancarios y comprobantes de pago de domicilio ligados al cantante, que apotaron para la creación de una compañía en Florida, Eloisa Investments LLC, el cual se construyó bajo el despacho panameño OMC Group. La esposa del cantante, Marina Elizabeth Figueroa, aparece como accionista y directora de la compañía.



No se salvó de los Pandora Papers ni el Sol de México, Luis Miguel, que en el año 2003 formó una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, para comprar un lujoso yate, Sky, de 25 metros. El intérprete de ‘Culpable o no’ aparece como único accionista de la sociedad Skyfall Marine Ltda.

Ya en años anteriores se vio involucrado en problemas financieros como el embargo de su yate Único en el año 2017 y demandas pordeudas que superaban US$ 11 millones.



El cantante Julio Iglesias también ha hecho parte del grupo de famosos que tienen acciones en el sector inmobiliario de Florida, y se estima que su inversión en este estado es de casi 112 millones de dólares. Sus propiedades se encuentran en el ‘Búnker de los Multimillonarios’, Indian Creek Island, una isla privada de Miami. El artista español se ve relacionado con 19 sociedades tramitadas por la sociedad Trident Trust de las cuales su esposa, Miranda Rijnsburger, aparece como representante en 15 de las empresas.

En los Pandora Papers hay nombres reconocidos como el del baterista de la reconocida banda de rock clásico Los Beatles, Ringo Starr.

El intérprete de Morena Mía, Miguel Bosé, termino siendo uno de los señalados en la investigación. Bosé figura como único accionista de la compañiía Dartley Finance S.A., la cual funciona desde agosto de 2006, tramitada por el despacho Alcogal.



Los documentos fueron filtrados por compañías de servicios de todo el mundo y divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en cientos de medios, entre ellos El País, The Washington Post, BBC y The Guardian.



Establecido en 1997 por el Centro Estadounidense de Integridad Pública, el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) se convirtió en una entidad independiente en 2017. Su red incluye a 280 periodistas de investigación en más de cien países y territorios, así como a cien medios asociados. El ICIJ se dio a conocer a principios de abril de 2016 con la publicación de los ‘Papeles de Panamá’, investigación basada en 11,5 millones de documentos de un bufete de abogados panameño.

La lista de los famosos



Shakira La cantante colombiana es mencionada en tres empresas: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc.

Elton John El ícono del pop aparece en la lista con una docena de compañías en las Islas Vírgenes.

Claudia Schiffer La reconocida top model aparece como beneficiaria de 52 Red Ballons Holdings Limited y el fideicomiso The Roxy Trust, las cuales son utilizadas para administrar los derechos de su marca comercial.

Ringo Starr El famoso baterista de la reconocida banda The Beatles creó dos compañías en Las Bahamas, las cuales han sido utilizadas para la compra de propiedades inmobiliarias, entre ellas una mansión en Los Ángeles.

Shakira, señalada de evasión y fraude



Shakira se encuentra dentro de esta lista que se ha hecho viral. Según los resultados de la investigación, la cantante barranquillera es dueña de tres empresas ‘offshore’ registradas en las Islas Vírgenes Británicas.



La artista es dueña de Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc., que fueron tramitadas desde 1999 hasta el año 2002.



En los archivos de la investigación se evidencian formularios con información sobre las empresas y trámites de las mismas, en el año 2019. La explicación por parte de los representantes de la artista es que las empresas se trasladaron de sociedades para empresas ‘offshore’ OMC a TMS.



Los representantes legales de la colombiana salieron inmediatamente a aclarar lo sucedido, pues según su explicación las sociedades sí existen el papel, pero se encuentran en estado de liquidación, ya que no producen utilidades. También manifiestan que las empresas fueron constituidas de 2002 a 2009, lo cual contradice la investigación de Pandora Papers, que establece que estas fueron tramitadas entre 1999 y 2002, aparte del movimiento de documentos que se presentó en el año 2019.



Las empresas ya estaban siendo investigadas por las autoridades de la Inspección de Hacienda, en España, que lleva varios procesos en contra de la cantante por evasión de impuestos. La agencia tributaria española manifiesta que la cantante colombiana cometió fraude por 17 millones de euros al evadir los impuestos del país durante los años 2012, 2013 y 2014.



Sin embargo, la defensa de la colombiana afirma que, durante ese periodo, se encontraba radicada en su casa de las Bahamas y que, por tal razón, no pagaba impuestos en el país europeo.



Pero, quienes llevan el proceso legal manifiestan que tienen pruebas donde demuestran que la cantante pasó más de 184 días en el país, tiempo estipulado para que cualquier residente empiece a cumplir con los deberes fiscales legales.



A lo que la defensa de la cantante manifiesta que las pruebas no son suficientes, ya que no hay forma clara de demostrarlo. No obstante las autoridades españolas siguen firmes en las acusaciones contra de Shakira, pues señalan que la artista para esa fecha ya consideraba el país como su hogar y que sus salidas eran esporádicas.



La colombiana se enfrenta a una acusación de fraude fiscal que asciende a 16,83 millones de euros. Hasta el momento ha pagado más de 20 millones de euros de forma extraordinaria.