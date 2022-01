Diego, quien se contagió de covid-19 a finales de 2021 y estuvo hospitalizado varias veces a causa de los daños causados por el virus, compartió en la noche del jueves un mensaje de despedida para su alma gemela.



A través de un tuit, Verdaguer le escribió a Amanda lo siguiente: “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón”.



Aunque ahora su amado no podrá ver su respuesta, Miguel le contestó el tuit de la siguiente manera: “Siempre te amaré”.



Cabe señalar que el decirle "Ladrona" a su esposa hace alusión a la canción del artista de 1981 que dice:

"Tu eres la ladrona

que me robó el corazón

que yo guardaba para mañana

tú porque razón

sin consultar me hiciste amar

lo que es la vida

me enamoré de ti"



Ladrona

El argentino Miguel Atilio Boccadoro Hernández, mejor conocido como Diego Verdaguer, desde que tenía 23 años quedó flechado por la también cantante Amanda Miguel.



Su enamoramiento se produjo en las calles de Argentina, cuando Diego iba manejando hacia la casa de sus padres y se topó con una chica de cabello negro que caminaba por la acera. Según comentó el artista, trató de coquetear con ella, pero Amanda hizo caso omiso.



“Después de que la vi alejarse dije: ‘voy a regresar’ y lo que nunca había hecho, fue un circunstancia mágica, porque hizo que yo apretara el acelerador y que nada me detuviese, yo iba hacía la casa de mis padres y di la vuelta a la manzana y empecé a buscar donde se habían ido estas chicas y las encontré”, mencionó Verdaguer en una entrevista con Tv Azteca.

Luego de encontrarla, Diego la invitó a tomar un café y fue ahí donde conoció que ella también era cantante, por lo que al escucharla quedó rendido a sus pies y comenzaron a salir.



“Me acerqué a ella y la besé y le dije: ‘me gustaría ser tu novio´, había pasado un mes y yo no la había tocado más que la mano y darle un beso en la mejilla, pero fui generando esa atracción a propósito, fue una estrategia, digamos que decidí hacer para que fuera algo especial”, señaló el cantante.



Se casaron en 1975 y ocho años después nació su hija Ana Lucía, quien en el año pasado en medio de la pandemia por covid-19 que azota al mundo los convirtió en abuelos.