Premio Goya para 'El olvido que seremos' y su significado para el cine nacional

Álvaro José Carvajal Vidarte

En la noche de este sábado, desde el Teatro del Soho en Málaga, donde se realizó la ceremonia de la versión 35 de los Premios Goya, se conoció que la película colombiana ‘El olvido que seremos’ era la ganadora del Premio Goya a mejor cinta iberoamericana, convirtiéndose en la primera producción nacional en obtener este galardón, que concede anualmente la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.



La película, estrenada en 2020 durante la pandemia, y que en Colombia solo alcanzó a verse en los autocines, es una producción de Dago García y Caracol Televisión, con la dirección del español Fernando Trueba, ganador de un Óscar por ‘Belle epoque’ (1994), y cuenta con las actuaciones protagónicas de Javier Cámara como Héctor Abad Gómez, Patricia Tamayo como Cecilia Faciolince, su esposa, y Juan Pablo Urrego como Héctor Abad Faciolince, su hijo.



“Traer un Goya a Colombia es algo realmente emocionante para nosotros como productores y por supuesto un gran triunfo para el cine nacional que cada vez da más muestras de madurez”, expresó el productor de la película.



Es un triunfo para el cine colombiano que Dago García esperaba desde hace varios años, puesto que ya antes había llegado a los Premios Goya con otras producciones colombianas como ‘El abrazo de la serpiente’ y ‘Pájaros de verano’ de Ciro Guerra, pero sin obtener el anhelado busto. Cabe destacar que antes de ‘El olvido que seremos’, otras 12 películas colombianas estuvieron nominadas.



En esta ocasión el jurado español quedó cautivado con la adaptación cinematográfica del libro ‘El olvido que seremos’ (2005) donde su autor, Héctor Abad Faciolince hace un retrato íntimo, lleno de belleza, y a la vez desgarrador, de la vida de su padre, Héctor Abad Gómez, un médico y humanista que mediante sus campañas de vacunación y de saneamiento de aguas peleó por mejorar las condiciones de vida de los más pobres en el Medellín violento de los años 70 y 80 del siglo XX. Sin embargo, su compromiso social lo convirtió en una figura incómoda para grupos violentos, que lo hicieron pagar con su vida.

"Esta es una película muy importante porque habla de la bondad de una persona, algo que tanto nos hace falta en este momento, y no nos deja olvidar que todavía siguen matando a defensores de derechos como Hector Abad Gómez".

Patricia Tamayo, actriz.

La historia trata sobre “un hombre bueno en acción, que dio su vida por sus ideas”, dijo Fernando Trueba a través de una videollamada justo después anunciarse el premio en la gala de los Goya.



El cineasta español también reconoció lo “maravillosa que había sido la experiencia de viajar a Colombia para hacer una película sobre un médico que luchó por la medicina pública y el acceso a la sanidad de todas las personas. Era un visionario, un personaje que hoy resulta muy oportuno”.



Igualmente, para Fernando Trueba, quien ha sido nominado trece veces en los Goya y ha ganado en siete ocasiones por otras producciones, entre ellas una película animada, también fue la primera vez que obtuvo el reconocimiento participando con una producción latinoamericana.



Por su parte, para el actor español Javier Cámara, quien encarnó al médico colombiano y padre del escritor, “tener este premio nos da una alegría y ganas de llevarlo nosotros mismos para celebrar una fiesta con todas las personas que forman parte de esta película, la competición era durísima con las otras tres películas, pero ganó ‘El olvido que seremos’ porque realmente cuenta una historia bellísima que ha emocionado mucho a los académicos”.



Para la actriz caleña Patricia Tamayo, “todos los que hicimos parte hemos estado celebrando, porque es un premio muy merecido para una película preciosa y muy bien hecha por talento colombiano”.



La actriz agregó que el rodaje de la película fue muy emotivo, “yo siempre decía que teníamos una unión de dos realidades, que se ve muy pocas veces, por un lado estaba la realidad de la película, y por el otro la de la familia, que siempre estaba acompañándonos”.

Desde el 2020 la película empezó a tener gran visibilidad cuando fue seleccionada por el Festival de Cine de Cannes en su Sección Oficial y como película de clausura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.



No obstante, aunque la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas escogió a ‘El olvido que seremos’ para representar al país en la preselección de los Premios Óscar a mejor película en extranjera, a principios de febrero se supo que no había entrado entre las 15 seleccionadas.



Las producciones latinoamericanas que sí entraron a los Óscar fueron ‘El agente topo’ (Chile), ‘Ya no estoy aquí’ (México) y ‘La llorona’ (Guatemala), precisamente las tres películas que la colombiana derrotó en los Premios los Goya.

Pionero de la salud pública

“Héctor Abad Gómez es reconocido por su lucha en favor de los derechos humanos, pero muchos ignoran que fue de los primeros que llamó la atención sobre la importancia de tener políticas de salud pública, de hecho en la película hay una escena donde le está enseñando a lavarse las manos a su hijo y le habla de la importancia de este acto para la salud, resultó una escena casi premonitoria de lo que se vendría”, comentó Dago García.