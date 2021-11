El reconocido estilista Mauricio Leal fue encontrado sin vida junto a su madre, Marleny Hernández, en circunstancias que aún son investigadas.



Aunque las autoridades pertinentes aún se encuentran realizando las labores de investigación para esclarecer los hechos, hasta ahora se conoce que los decesos habrían ocurrido en un condominio de la Calera, donde vivía el estilista.



A pesar de que aún no se conocen mayores detalles sobre las causas de los hechos, varios medios nacionales han asegurado que un familiar cercano de Mauricio habría sido quien informó a las autoridades sobre el hallazgo de los cuerpos sin vida.



De acuerdo con lo indicado, el familiar del estilista llegó a la vivienda de este para corroborar qué sucedía porque Mauricio había incumplido algunas citas y llevaba varias horas sin tener contacto con él, por eso tras verificar la vivienda, alertó a las autoridades.



Según manifestó El Tiempo, en el lugar se habría encontrado un arma cortopunzante cerca a los cadáveres que, al parecer, tendrían algunas heridas. Tras una inspección de la vivienda se habría determinado que no se trató de un robo porque no había rastros de objetos perdidos.

El medio agregó que, según las primeras versiones de lo sucedido, Mauricio llegó a su casa junto a su chofer a quien le pidió que lo esperara afuera, sin embargo, al ver que el artista no regresaba, el hombre ingresó y encontró los cuerpos.



El caleño era reconocido por atender a figuras de la farándula colombiana como Andrea Serna, Andrea Tovar y Fanny Lu en su peluquería ubicada en la zona rosa de Bogotá.



​"Me niego a creer esto", "No me lo creo vuela alto mi baby", "No puede ser esta noticia! Te queremos y te recordaremos por siempre. Eternamente agradecida contigo", "Te extrañaremos, amigo", "Es algo que aún no puedo creer. Ojalá todo fuera una mentira. MAURO qué gran profesional, amigo y ser humano. Que me digan que es mentira", son algunos comentarios en la última publicación de Mauricio en Instagram.