Kanye West publica polémicos tuits contra Kim Kardashian y Kris Jenner

Erika Mantilla

El rapero Kanye West acusó a su esposa, Kim Kardashian, de ser una "supremacista blanca" en medio de una serie de trinos que publicó la noche del martes.



Los mensajes fueron eliminados minutos después, pero se hicieron virales las capturas que desataron rumores sobre el divorcio de la pareja y la salud mental del artista que aspira a la Presidencia de su país.



Según esas publicaciones, en las que también comparó a su suegra con el dictador Kim Jong-un, el matrimonio atraviesa una crisis desde el 2018.



"He tratado de divorciarme desde que Kim se reunió con Meek en el Waldorf por 'reforma carcelaria'. Tengo 200 más. Este es mi tuit de la dama de la noche... Kris Jong-un. Pequeña bebé, mi rapero favorito, pero no hará una canción conmigo", escribió de forma inconexa.



Lea además: Critican primer acto de la campaña de Kanye West y ponen en duda su estabilidad mental

West, de 43 años, dijo que Kim pretendía ingresarlo en un centro de salud mental, sin su consentimiento, y en días pasados sufrió un colapso emocional al revelar que consideró el aborto como una opción cuando supo que ella esperaba a su hija mayor. El mensaje decía textualmente "si termino encerrado como Mandela... ustedes sabrán por qué".



También escribió "todo mundo sabe que la película 'Get Out' es acerca de mí".



Se refería al filme de terror sobre un joven afroamericano que visita a los padres de su novia blanca y termina hipnotizado y atrapado en una prisión de tortura mental.



Kim Kardashian no ha hecho declaraciones sobre la separación, pero en sus historias de Instragam pidió solidaridad con su esposo por el momento que atraviesa y se refirió a su salud mental.



Reconoció que Kanye ha sido diagnosticado como bipolar, es decir que sus estados de ánimo pueden variar de un extremo al otro, y dijo que el fallecimiento de la madre del artista, la presión por su carrera musical y hechos como las movilizaciones contra el racismo en Estados Unidos, han tenido efectos negativos en su condición.