"El paso que dio la Ministra es liberador": expertos sobre polémica de usar tenis en reuniones diplomáticas

En redes sociales se ha generado un intenso debate sobre el uso inadecuado o no de los códigos de vestimenta por parte de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien lució un par de tenis blancos durante un encuentro diplomático con la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto.



Un tema que para muchos internautas es innecesario, pues “hay temas más importantes de los cuales hablar”. Sin embargo, no se puede pasar por alto la evolución del uso de los tenis en la vida cotidiana y cómo estos se han ido transformando en una prenda infaltable en todos los armarios; pero, ¿cómo se deben combinar?



Tras la polémica en redes sociales sobre el look de la Ministra, surge la pregunta, ¿está bien usar tenis en espacios formales?



En tiempos en los que un par de tenis se vende por 1.8 millones de dólares en una subasta (como los primeros Yeezy de Kanye), estos calzan perfecto con un traje o un look sofisticado, lo que sí vale la pena aclarar es que hay que poner atención en el color, los detalles y en su pulcritud.



Lea también: ¿No durará el amor?, vidente predice cuándo terminará el nuevo noviazgo de Piqué

Los tenis han sido populares desde los años 50, gracias a las películas y el deporte, hasta hace unos años era prohibido usarlos con looks formales o para ir a algún lugar donde la apariencia no fuera lo de menos. Actualmente, los CEOs los llevan con traje formal. 123RF

De acuerdo con Jorge Dusterdieck, periodista experto en moda, “durante siglos se le ha dicho a las mujeres que tienen que usar tacones para verse altas, elegantes, bien vestidas, pero eso es esclavizante, además que no es alguno bueno para la salud. Para mí, este paso que dio la ministra es liberador, disrruptivo, pero de una forma sana, natural; a ella le salió orgánico, natural, y yo lo aplaudo, porque para verse adecuadas, las mujeres no tienen que ponerse siempre tacones”.



Agrega que “en el gobierno de Santos hubo un ministro que usó tenis y todo el mundo se rió y le pareció increíble, porque se trataba de un hombre; pero como ahora lo hace una mujer, la gente se burla, la atacan o la critican. Esto es propio de una sociedad machista. Hoy en día hay tenis que no son buenos para practicar deporte, pero son aptos para trajes, sacos, vestidos y faldas, combinan perfectamente con un look de una pasarela de moda o de una alfombra roja”.



Le puede interesar: Aliste las crispetas: estos son los estrenos de series y películas de Netflix en septiembre



Un buen par de tenis es el complemento perfecto para los jeans, los pants e incluso, los shorts, así la intención no sea ir al gimnasio, sino a una alfombra roja. Un ejemplo de esto ha sido la actriz Cate Blanchett con su combinación en la alfombra roja de Premios Goya. 123RF

Con él coincide Beatriz Arango, periodista de moda (www.ModaCercana.com o @beatrizarango), para quien “la indumentaria, hoy más que nunca, se está interpretando más que como un código de vestuario estricto de una institución, entidad o empresa, como la expresión del estilo y espíritu de una persona, de sus ideas, su temperamento y su interior. Entonces cuando alguien incorpora las zapatillas en su escenario laboral, nos está diciendo ‘este es mi estilo de vida’, lo puede hacer un gerente de un canal de televisión, un viceministro o una ministra”.



“Cuando la persona acude a un evento que exige un protocolo, se va formal con zapatos altos. Pero la ministra, a cargo de su oficina, se desenvuelve a su estilo, a su manera y así recibe a los invitados o a sus colegas”, argumenta Arango.



Más noticias: Ficción superando la realidad: la polémica serie que Mike Tyson no quiere que salga a la luz

​

Según la coach de moda Catherine Villota, “la forma de vestir hace parte del discurso que se quiere comunicar, y cómo cada individuo responde a los códigos de vestimenta a los que se ve enfrentado”. Los tenis no están vetados para espacios diplomáticos, es el caso de la vicepresidenta de EEUU. Kamala Harris. Tomada de internet

La periodista de moda considera que “las zapatillas deportivas se han convertido desde hace casi una década en una expresión del espíritu de personas que cuidan más su cuerpo, su figura, pero también de quienes renuncian a la imposición de unos zapatos que pueden resultar incómodos, como son los tacones. Entonces, si alguien por salud, por gusto personal, no se siente cómodo con unos tacones o con un calzado relacionado con el universo ejecutivo, laboral o corporativo, puede no llevarlos en distintas ocasiones; por eso hoy encontramos zapatos planos con mucho diseño, mocasines, bailarinas, y los zapatos deportivos se han convertido, especialmente en pandemia, en esa expresión de la comodidad y confort”.



Asegura que si bien encontramos actualmente en el mercado zapatillas deportivas con todos sus atributos y diseños, también tenemos las que son de calle, elaboradas en cuero, con estampado animal, pintura de neón, grafity. “El terreno de lo deportivo se convierte en chic cuando me pongo mis tenis con vestido o con traje sastre. Por eso no entiendo la sorpresa que causó el look de la ministra de minas, si la ministra Ángela María Orozco, en el gobierno del presidente Duque, hizo de los tenis su sello de identidad, porque salía mucho a inaugurar vías y obras con este calzado, que incorporó a sus vestidos largos y sastres”.



Noticias relacionadas: "Uno se pregunta qué tan machista ha sido", Ana María Parra, guionista de la serie 'Ni una más. Colombia'

Use los tenis en toda ocasión

Cabe destacar que existen en el mercado los tenis básicos, llámense Converse, Vans, los de lona y colores básicos. Los de lujo, que suele ser más costosos, se pueden conseguir en gamuza o piel y llevan el sello de las marcas de lujo. Están los clásicos, como los Nike Air Max, adidas Superstar y más, formas reto que comenzaron en el mundo del deporte y ahora son básicos de moda. Y están, además, los deportivos modernos, de las marcas conocidas, pero con siluetas y materiales nuevos, un poco más difíciles de combinar que los clásicos. Y finalmente están los Tenis High Fashion, tipo Gucci, Margiela o de otros grandes diseñadores que vienen en materiales de lujo y en siluetas, desde lo minimalista hasta lo más excéntrico.



Si quieres un estilo clásico y atemporal, es mejor quedarte con los estilos clásicos, básicos y populares que no pasan de moda y que no van a chocar ni con tus jeans ni con tus trajes.



Muestra un poco de piel (o de tus calcetines)

La mejor forma de llevar tenis es permitiendo que se vean completos (en especial si son High Tops), así que usa unos pantalones un poco más cortos para que se vea un poco del tobillo o de tus calcetines, esto logra una silueta más favorecedora.



Cuídalos bien

La clave para llevar tenis con todo está en la forma en la que los cuidas, debes mantenerlos limpios siempre, cuidar que no estén raspados o rotos. Además, mantener tus tenis limpios ayudará a que duren más tiempo.



Cómo reglas generales:

Combina los clásicos con jeans y chinos relajados, delgados y ajustados

Combina los tenis de lujo con trajes y piezas más formales

Usa looks creativos para los tenis deportivos (como un traje colorido o un look con jeans al estilo rocker).



Para los tenis deportivos modernos, es mejor evitar los que son completamente blancos (o usar la camisa por dentro del pantalón)

Para los tenis de diseñador es mejor quedarte con los colores clásicos, de lo contrario pasarán de moda rápidamente.



El #SpamDeTenis en defensa de la ministra se hizo viral

Ante el polémico debate que se ha presentado alrededor de los códigos de vestimenta que deben o no respetar los funcionarios públicos, la hija del presidente, Sofía Petro, se ha manifestado en sus redes sociales, al igual que otros representantes del país.





Cuando no es porque bailan, es porque se ponen tenis...

Discusiones para perder el tiempo o el intento consciente de descalificar a las mujeres con, literalmente, lo primero y menos importante que se les ocurra. ¡Que cansancio eso, de veritas! — Sofía Petro Alcocer (@sofiapetroa) August 24, 2022

Seguimos con los tenis bien puestos trabajando por el país 💪. #SpamDeTenis pic.twitter.com/w5nIiXRavA — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) August 25, 2022

En tenis y en ruana con la delegación de Japón.#Spamdetenis pic.twitter.com/ehqrP1ejjx — César Pachón (@CesarPachonAgro) August 24, 2022

Hacemos política de manera distinta, nuestra estética es también una apuesta y reivindicación política. Nuestro valor está en nuestro trabajo, experiencia y conocimiento, no en un par de tenis.



Ministra @IreneVelezT también soy combo tenis. #Spamdetenis pic.twitter.com/h2MLxbrX5K — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 24, 2022