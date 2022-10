¿El nuevo himno de los entusados? Shakira anunció el lanzamiento de su nueva canción 

Shakira sigue siendo el centro de atención de los medios de entretenimiento, no solo por su reciente ruptura con el futbolista Gerard Piqué, sino también por las recientes indirectas que la vida le estaría lanzando al defensa del Barcelona.

En la última semana, la barranquillera publicó en sus redes unas frases que dieron de qué hablar, ya que el público las relacionó directamente con Piqué.



"No fue culpa tuya...", fue la primera publicación de Shakira, seguida días después por una segunda frase que decía: "Ni tampoco mía".



Luego, el sábado, la publicación de la cantante fue: "Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría".



Pues bien, resulta que todas esas frases hacen parte de 'Monotonía', la nueva canción que Shakira lanzará junto al artista Ozuna.

La misma colombiana anunció en redes que el lanzamiento de la canción será el próximo 19 de octubre.

Desde ya, en las redes se preguntan si la canción tendrá más 'puyas' hacia el jugador, que hoy en día presume su relación con la catalana Clara Chía Marti.

¿Será esta canción el nuevo himno de los entusados?