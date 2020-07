El movimiento viral en Twitter contra el machismo

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Ana María Mesa un tuit que publicó el 3 de marzo de 2020, le cambió la vida con mucha velocidad.



A esta tuitera, periodista, profesora universitaria, se le ocurrió que sería interesante tomar las frases machistas de todos los días (esas que en todos los escenarios y momentos dicen hombres y mujeres como parte de un libreto aprendido), y darles la vuelta.



La idea es aplicar esas frases ya no a ellas sino a ellos, para desnudar los absurdos conceptos que contienen. Así nació el hashtag COMOHOMBRES, que se viralizó casi de inmediato con frases como “Calladito te ves más bonito”.

Puede leer: Delirio quiere llegar a todo el planeta con 'La Pinta'

“Algunos conocidos me escribieron para decirme ‘Ana, por qué te estás metiendo con la vida privada de la gente si siempre has sido respetuosa’. No entendían que era un ejercicio de sarcasmo, pero muchos otros sí captaron la idea y se unieron. Al final del día revisé mi teléfono y ya tenía un caudal de tuits”, explica Ana.



Llegaron a ser más de 300.000 tuits, en los que participaron reconocidas caleñas como la escritora Pilar Quintana, la ilustradora y literata Amalia Andrade, la actriz y columnista Margarita Rosa de Francisco y la chef Carolina Jaramillo, así como tuiteros de toda América Latina y España, y hasta los hombres periodistas de El Espectador grabaron un video leyendo algunos de los tuits, como una forma de apoyar la causa.

Para poder usar las frases, cuya autoría pertenece a tantos tuiteros, Ana María tuvo que escribirles personalmente a 103 de ellos y pedirles autorización de publicar un libro con sus trinos, “lo que me sorprendió es que nadie dijo que no, todos estaban muy felices de ser mencionados y fueron muy generosos”, explica.

La ilustradora María José Guzmán nació en Manizales en 1995, estudió diseño con énfasis en comunicación en la Universidad de los Andes.

El resultado es ‘Como hombres, el mundo de las mujeres en zapatos masculinos’, un libro coral que recoge voces de hombres y mujeres que buscan el final del micromachismo, la violencia sexual y los feminicidios, porque detrás de estas frases ingeniosas y coloridas hay graves verdades de a puño, como la falta de paridad laboral entre hombres y mujeres, la percepción de que el lugar de la mujer es doméstico y ornamental, o que son ellas quienes “se buscan” o “causan” violaciones y acoso sexual.

A los hombres que lean esto, Ana María les dice: “Está escrito con amor, no ataca, solo reconoce que el machismo es un sistema de valores que reproducimos todos, hombres y mujeres. No insistimos, persuadimos”.

En frases