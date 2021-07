El libro que rinde homenaje a Gloria Valencia de Castaño a 10 años de su muerte

Álvaro José Carvajal Vidarte

En la familia Castaño la cultura, la radio y la historia siempre fueron los protagonistas. Con una madre, Gloria Valencia de Castaño, que había sido bautizada como ‘La dama de la cultura’ por sus programas de radio y televisión, era imposible no vivir inmerso en ese mundo de colores y saberes.



Por eso, tras diez años de la partida de Gloria, su hija Pilar Castaño en compañía de María, su hija y la nieta mayor de Gloria, se sentó en medio de la pandemia a recoger toda la historia de su madre e inmortalizarla en un libro multimedia, de la misma forma que ella lo había hecho en audio con tantos grandes de la literatura, las artes, la moda, la cultura y el medio ambiente.



¿Qué las impulsó a escribir el libro?



Era un legado que había que dejar. Gloria cumplió diez años de su partida en marzo y cada día que pasas releyendo sus cosas, te das cuenta de la monumentalidad de su trabajo en el medio ambiente, la cultura, la televisión, la radio y su familia. Había que agrupar todo de una forma disciplinada, comprometida, y fue la labor que hice con mi hija María, la nieta mayor. Nos metimos en la tarea durante la pandemia, para recordarla, revivirla y homenajearla. Esta es una bellísima carta de amor, eso es lo que es este libro.

"Gloria sacó a las mujeres de sus casas a trabajar. Al verla en esa cajita mágica trabajando, las mujeres colombianas que dijeron “por qué no” y salieron de la casa".

Pilar Castaño, periodista.

¿Descubrió nuevas cosas de su madre mientras investigaba?



Desde luego, nunca nos habíamos dado cuenta de la dimensión de su activismo, al luchar por la mujer para posicionarla, darle voz. En un patriarcado efervescente y un machismo latente ella siempre estaba inmersa en un mundo de hombres sin amilanarse. Como activista del medio ambiente frenó una cantidad de horrores. Fue una luchadora, una mujer con una historia que es importante legar a las nuevas generaciones, porque hay que hay conocer, respetar y aprovechar estos referentes femeninos.



¿Cómo fue ese proceso personal de cambiar la mirada de hija a ver a Gloria como personaje histórico?



Sentarme a escribir sobre Gloria no fue un problema, yo amo la historia, pasión que me inculcó mi padre. Entonces meterme en una biografía fue fascinante, porque me pude abstraer de todo lo demás.

Pilar Castaño sintió que era su deber hacer este libro. Carlos Johns / Especial para El País

Lea también: Vuelve el encuentro de poetas al Museo Rayo de Roldanillo



¿Cuál es la historia que más le gusta de la vida de Gloria?



Tal vez su infancia, que es fascinante. Los tres primeros capítulos del libro abordan esos años, que son la esencia de los seres humanos, como decía Borges. Su infancia fue lo que la formó. Ya luego está todo su trasegar por la emisora, la universidad, la televisión, y es interesantísimo.



¿Qué buscan lograr con este libro?



Que llegue a las bibliotecas, a las aulas de los colegios, porque es la historia del país. Gloria representó la historia de los últimos 50 años del siglo XX y los primeros 10 años del siglo XXI. Gloria fue artífice y protagonista en muchos momentos de la historia del país. Es un libro de revisión, una obra para que la gente joven, que no lee mucho, conozca a Colombia y a su gente.

"Soy una mujer de radio, nací y crecí en una casa radial. Por eso (con el código QR) quise que la voz de mamá se oyera en cada página, con el distintivo logo del gallito de la HJCK".

Pilar Castaño, periodista.

¿Dónde consiguieron las fotos?



Buscando e investigando mucho. En archivos, en baúles nuestros, en álbumes familiares. Nos ayudó mucho la revista Cromos, los archivos de Semana. Buscamos mucho, mucho, mucho y sí, es un acervo muy bonito.



Pero lo más importante del libro es el código QR que encuentras en distintas páginas del libro, porque en ellos está la voz de mamá. La oyes con Borges, Mutis, Sábato, Cortázar. Ahí escucharán a Gloria entrevistando a grandes personajes de la cultura y a mujeres feministas como Esmeralda Arboleda de Uribe; la escuchas recitando poemas de Rafael Pombo. Es un libro que tiene las voces de Gloria, ninguna obra te da una riqueza tan importante de un personaje, al final también tienes la playlist de su música favorita, para escuchar en Spotify y la caricatura de Vladdo, que hizo cuando ella se murió, donde dice “me voy feliz porque sé que el cielo es en colores”.

Vea además: Ya se publicaron 'Todos los cuentos' de Andrés Caicedo



¿Qué enseñanzas le deja a usted la vida de Gloria?



Que hay que vivir. Por eso diseñé una cápsula de moda, que se va a vender en los almacenes Éxito de todo el país (desde el 15 de julio), que se llama ‘Gloria Valencia’ por Pilar Castaño, que son camisetas con las frases maravillosas de Gloria, como: “Es de mala educación no ser feliz”.



A mí ella me inculcó positivismo, ganas de hacer, de vivir, humanidad, humildad, una manera de estar con la gente y tocar realmente a las personas. No hay una sola persona que habiendo conocido a Gloria no tenga un recuerdo grato o una anécdota, porque era una persona muy real, muy auténtica, básica, el “menos es más” viene de Gloria. Ella era una mujer que te decía que su leitmotiv era “pasar inadvertida y una vez advertida inolvidable”.



¿Cree que Gloria tuvo algún arrepentimiento?



Muchos, ella hubiera querido no tener que trabajar tanto, hubiera querido tener la mejor salud del mundo, porque tuvo la peor, aunque nunca se le notó. Ella quería haber podido medir 1.70. Ella sentía un hombro caído, que tenía papada. Mil cosas. La verdad ella era fascinante, porque al mismo tiempo que tenía todas esas inseguridades, era una persona con un poder y con una autoestima. La frase que me clavó en la mente fue “siéntete bella y amada y todos los días te tragas el mundo”.

​

Para María López y el resto de los nietos, Gloria era la “mejor moñona”, todo terreno. Juan Carlos Sierra / Especial para el país

El libro se llama ‘Gloria en colores’, porque ella siempre decía con la televisión en blanco y negro: “ojalá la televisión fuera en colores”.