El largometraje con el que Álvaro Benet debuta como director tras cuarentena

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La pandemia y la cuarentena no fueron motivos suficientes para que el productor, actor, director y guionista español Álvaro Benet pospusiera la realización de su primer largometraje ‘Pandemonium’.



De hecho, según él, “de no haber sido por la pandemia, siento que nunca habría tenido la oportunidad de hacer películas y me hubiera quedado por siempre como productor o actor”.



Sin embargo, Benet no niega que grabar y dirigir a distancia fue “un infierno”, sin contar que el proceso de edición se demoró tres veces más de lo usual, ya que los computadores no contaban con la potencia necesaria para esta tarea. “Era como cortar con un cuchillo una barra de acero”, admitió el director.

Puede leer: Analía, la antiheroína con la que Carolina Gómez conquistó el rating y a Netflix

Pero sin importar las circunstancias, Benet estaba seguro de que quería grabar esta, su ópera prima, en este momento histórico, en parte por el reto que significaba poder sacar el proyecto adelante y también porque él tenía una historia qué contar y un mensaje qué transmitir.



‘Pandemonium’ transcurre en el año 2025 y en su narración muestra que la gente está sufriendo las consecuencias, por no haber aprendido la lección en el 2020, cuando la humanidad también estuvo azotada por un virus, que no se dice directamente que es el Covid-19, pero es un guiño a la actualidad.



“Yo creo que si aprendemos el mensaje y cambiamos como especie a mejor, posiblemente Dios, o ese ser superior, nos seguirá dando abundancia. Pero si seguimos contaminando, matando animales de manera indiscriminada, quemando bosques, lastimándonos entre nosotros, pues puede llegar un virus diez veces más mortal que el actual, como se muestra en la película”, argumenta Benet, quien considera que su filme transmite a su vez un mensaje de esperanza, por un futuro mejor, si se cambia la mentalidad.

Con talento caleño

​

La producción cuenta con reconocidos actores como los colombianos Javier Jattin (‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘Tarde lo conocí’) y Juan Messier (‘Las muñecas de la mafia’ y ‘Narcos’) y la ecuatoriana María Elisa Camargo (‘La marca del deseo’). El talento caleño no pasó desapercibido con la presencia de Héctor Lucumí (‘Narcos’ y ‘Perdida’) y la joven actriz María Camila Palacio.

La película aún no cuenta con una fecha de estreno, pero el sábado los actores y productores pudieron disfrutar del preestreno del largometraje de manera online, en un circuito cerrado.

“Yo creo que los talentos caleños, de lo que llevo aquí en Colombia, que ya son seis años, son la gente que más me ha sorprendido. Es como si lo tuvieran en las venas, es algo innato”, comenta Benet.



Lucumí, quien hizo el papel del padre Samuel -que es el guía espiritual de algunas fichas políticas claves de la historia-, comentó que la película fue “todo un reto”, ya que el actor no solo debía actuar, sino que también debía grabar, encargarse del vestuario, el maquillaje y de la adecuación del set de rodaje.



Por su parte, la actriz María Camila Palacio, quien interpreta a la adolescente Matilde, hija del general Ruiz, comentó que esta oportunidad generó un “antes y un después” en su carrera. “No fue fácil grabar en las condiciones que estábamos viviendo, pero considero que, como actores y artistas, tenemos que seguir creando, seguir preparándonos sin parar y , cuando lleguen retos nuevos, sacarlos a flote con perseverancia y sobre todo con resiliencia”.



Sobre los cambios que podría ayudar a generar ‘Pandemonium’, Lucumí considera que no hay dudas de que la película puede transformar la mentalidad del ser humano, por el mensaje que tiene en medio de una cuarentena.



“Creo que vamos a comenzar a atesorar todo lo que anteriormente echábamos en saco roto: la familia, la libertad, la naturaleza, porque en ocasiones somos muy mal agradecidos con toda la creación que Dios nos ha dado”, comenta el actor, a quien la cuarentena le ayudó a dar realismo a su personaje.

Curiosidades del filme bajo presupuesto

​

Uno de los beneficios que trajo el trabajo a distancia fue que la película necesitó de un presupuesto muy reducido, tanto así que el director considera que “hicimos la película más barata en la historia de Latinoamérica. Pude hacer un largometraje de un presupuesto de $200 millones, por un millón de pesos”.

Con causa social

​

Teniendo un poco de coherencia con el mensaje que busca transmitir la película, Benet comentó que el 50 % de las ganancias serán destinadas a fundaciones para ayudar a los más afectados por la pandemia del coronavirus.