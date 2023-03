El intrigante drama policial 'The Bay' llega a TNT Series

La estremecedora serie inglesa 'The Bay', que sigue la investigación de una serie de misteriosos casos policiales en la bahía de Morecambe, un tranquilo pueblo costero ubicado al noroeste de Inglaterra, llega a TNT Series con sus tres primeras temporadas a partir del sábado 1 de abril a las 9:00 p.m., con el estreno de dos nuevos episodios cada sábado.



Creada por Daragh Carville y Richard Clark, cada temporada de The Bay cuenta con seis episodios y ya se ha confirmado la producción de su cuarta entrega.



La primera temporada sigue a Lisa Armstrong (Morven Christie), una detective entrenada para no involucrarse emocionalmente con sus casos, mientras investiga la desaparición de los mellizos adolescentes de una familia del tranquilo pueblo de Morecambe. Convocada a resolver el caso, descubre que estuvo vinculada con el padrastro de los mellizos, y esto podría comprometer la investigación. La temporada está dirigida por Lee Haven Jones y Robert Quinn y escrita por Daragh Carville.



La detective Amstrong regresa como protagonista de la segunda temporada con un nuevo caso vinculado a un espeluznante asesinato, que hace que Lisa vuelva inesperadamente al frente de la investigación. Y la vida de la detective se complica aún más cuando su ex marido reaparece en Morecambe.



La tercera entrega de The Bay comienza con una nueva detective llegando a la bahía de Morecambe. Jenn Townsend (Marsha Thomason) se verá sometida a una dura prueba cuando un cuerpo aparece en la bahía en su primer día de trabajo. Deberá meterse en la piel de una familia dolorida y complicada para poder resolver la muerte prematura de un joven aspirante a boxeador. Esta temporada está dirigida por Faye Gilbert y Nicole Volavka y escrita por Daragh Carville junto a Furquan Akhtar.



Las primeras dos temporadas de The Bay están protagonizadas por Morven Christie y la tercera por Marsha Thomason. El elenco está integrado por Daniel Ryan, Erin Shanagher, Andrew Dowbiggin y Lindsey Coulson.