El ilustrador argentino que pinta un mural para niños neurodiversos en Cali

Mallko nació hace quince años y el parto ocurrió en casa, seis semanas antes de lo previsto. Un día después lo llevaron a la clínica. Gusti Rosemffet y Anne Decis, sus padres, se enteraron días más tarde de que el niño tenía Síndrome de Down. Fue una de las noticias más duras que habían recibido en sus vidas y le reclamaron al destino sobre el camino que ahora habrían de tomar.



“Cuando mi hijo Mallko nació yo me hacía muchas preguntas. ¿Qué va a pasar en unos años? ¿Qué ocurrirá cuando seamos viejos? Pero mientras me preguntaba eso, en la habitación del hospital sonaba la alarma porque Malkito estaba muriendo. Me di cuenta de que era una estupidez pensar en el futuro y olvidarse del presente. Eso lo aprendí a los golpes”, reflexionó Gusti, escritor e ilustrador argentino, quien recientemente presentó, en la FIL Cali 2022, su libro ‘Mallko y

papá’.



Gusti llegó a Cali para contar su historia de vida, hablar de neurodiversidad y regalarle a la ciudad un bello mural que se pinta por estos días en el Domo de la Biblioteca Departamental.



Desde ayer, cerca de 30 niños neurodivergentes pertenecientes a la Fundación de Jeison Aristizábal, Asodisvalle, participan con su talento, de la serie de jornadas con la que Cali se convertirá en la primera ciudad en América Latina en realizar un trabajo artístico de esta índole.



Una iniciativa a la que varias organizaciones se sumaron en apoyo: las heladerías Ventolini, quienes carnetizaron a los niños participantes para entregarles helados de por vida. Pinturas Algreco, donó el material para la realización del mural y la Fundación Scarpetta Gnecco, TQ, Propacífico, y otras, apoyaron la causa.



Así, a ritmo de música a cargo de la Orquesta Batuta, danzan las pinceladas de color y creatividad que celebran la neurodiversidad, y que hoy, con la ayuda de estos niños, Gusti espera terminar y entregar el viernes 21 de octubre a las 10:00 a.m., en un acto oficial para medios, acompañado por la Fundación Notas de Paz, que presentará un ensamble musical con 40 niños.



“Esta es una actividad inclusiva, con familias, niños y niñas neurodiversos. Dibujar es una manera de comunicar a todos lo que pasa en la vida, no importa si salió bien o no, eso es lo de menos, lo importante es que puedan, por medio del dibujo, contarnos algo”, destaca el artista, quien también es el creador, junto al escritor Ricardo Alcántara, de la serie de animación Juanito Jones con la productora Cromosoma. Gusti ha recibido varios reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Ilustración (1990) y el Premio Lazarillo o la Pomme d’Oro de Bratislava, Eslovaquia.



Además, en el marco de la FIL Cali, Rosemffet también estará brindando charlas, y firmando libros en algunos municipios del Valle. Agenda en: filcali.com

Desde las artes plásticas, Gusti trabaja realizando talleres inclusivos con personas neurodiversas. Fotos: Especiales para El País