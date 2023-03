El 'huracán' Chris Rock sigue causando estragos y la emprende de nuevo contra los Smith

El especial de comedia que Chris Rock estrenó hace unos días en Netflix ha provocado mucha controversia. Después de la mofa que hizo de la alopecia de Jada Pinkett en la gala de los Premios Óscar de 2022, por lo que Will Smith lo abofeteara, regresa con guantes de comedia para dar su estocada... ¿final?



Con su stand up Selective Outrage (Indignación selectiva, en español), el humorista estadounidense presentó una rutina en la que arremetió de nuevo contra el protagonista de En Busca de la Felicidad (2006), al aseverar que este se desquitó con él por tener problemas en su relación con su esposa.



"Jada se acostó con el amigo de su hijo”, dijo Chris Rock, “ella lastimó a Will Smith más de lo que él a mí”, remató, haciendo referencia al cantante August Alsina (30), quien es cercano al actor Jaden Smith (24) y tuvo una aventura amorosa con su mamá, según confesó ella misma a su esposo en el programa televisivo Red Table Talk.



Tal comentario se hizo viral en redes sociales y ha incrementado el número de espectadores de este especial de Netflix,



La reacción de August Alsina ante las apreciaciones públicas de Chris Rock respecto a él y a Jada, se conoció a través de una entrevista que dio un amigo del cantante al New York Post, en la que confirmó que este “vio el especial y se rio. Pensó que no solo era divertido, sino también veraz”.

“Esa fue la mejor parte para él”, agregó refiriéndose a las críticas de Rock hacia Smith.



En su monólogo, Rock afirmó sobre Jada y August : “Ella definitivamente restó importancia a una relación de cuatro años. No fue un ‘enredo’ (como había dicho) y eso es lo que lo hizo tan desafortunado”, expresó, para luego sentenciar que “no los arrastró en ninguna entrevista y no hizo un escándalo (...) simplemente dijo su verdad y recuperó su vida”.