El himno femenino que unió a 40 mujeres de la salsa

Erika Mantilla

Unas 40 mujeres de la salsa colombiana que viven en todo el mundo se unieron, bajo el liderazgo de Adriana Chamorro y la producción del maestro José Aguirre -ganador del Latin Grammy-, para lanzar en el Día Internacional de la Mujer, el pasado lunes, el himno femenino más poderoso hecho alguna vez por mujeres colombianas.



Es el quinto sencillo de ‘Quédate conmigo’, segundo álbum como solista de Adriana, después de Quédate Conmigo, Volverás, El Cigarrillo, Déjala y Cosas del Amor.



Adriana lideró este grupo de mujeres colombianas que alzan su voz, demostrando la capacidad de ser fuertes, alegres y positivas, a través de esta canción, composición de José Aguirre, con participación de su esposa en la coproducción. En plena pandemia, la pareja llamó a cantantes e instrumentistas de la salsa dispersas por distintos países: Colombia, Estados Unidos e Italia, y las llevaron a los estudios. Para el acompañamiento invitaron a la legendaria orquesta cubana Anacaona.



Además contactaron al famoso colectivo caleño Salsa en Tacones y a un grupo de seis niñas coristas infantiles. Todos estuvieron gustosos de colaborar y no dudaron en vincularse.

Lea además: Cuatro mujeres que son ejemplo de lucha contra las adversidades

“El mensaje es esperanzador”, dice Chamorro: “La canción la grabamos en Miami, Cali, Chicago y Cuba. Son unas 40 mujeres inmersas en el proyecto, todas con unas carreras fabulosas. El mensaje es bastante contundente, muy bonito. Las invitadas internacionales son la orquesta Anacaona de Cuba que está cumpliendo 89 años de existencia. Para nosotras las mujeres salseras, sus integrantes han sido referente fundamental en toda la historia como lo ha sido Celia. La producción y la letra es de José Aguirre. Hay mujeres, tocando los instrumentos, con unas trayectorias increíbles”.



“Hay que romper paradigmas. No podemos seguir en las mismas. Ni techos de cristal, ni diamante. Es que tú eres arte y parte”, dice una estrofa de la canción. “Mujer tú eres fuente que da vida. Mujer, tu piel es amor y confianza. Tu magia, radiante y sencilla. Melodía que construye, que erige y que inspira”, corean las voces femeninas.



Las artistas invitadas en esta canción, además de Adriana Chamorro, son Francia Elena, Betty Kar, Diana Serna, Carmen González, Irmay, Carmen Muradais, Alejandra Triviño, Mafer Molina, Luz Estella Urrego, Benicia Cardenas, Gisselle Gisselle, Linda Caldas, Paula Zuleta, Mayerling Chamorro, Gisselle Robayo, Claudia La Gitana, Las Guaracheras, Evelin Díaz, Lenith y el Colectivo Salsa En Tacones.



Están además las invitadas especiales, como la Orquesta Anacaona, de La Habana, Cuba; el rap está a cargo de Lucía Zúliga. Y las instrumentistas: en la conga y el timbal, Alexandra Albán; en el bongo, Ana Yanci Hoyos; en el bajo, Dayfenith Hoyos; en el piano, Sandra Rosero; en la trompeta, Marisol Ramos y Eliana Lince; en los trombones, Isa La Roca, Marlin Benítez, María Balbina.



En los coros están: Las Guaracheras, Evelin Díaz, Lenith, Gisselle Robayo, Mayerling Chamorro, Cata Hoyos, Orquesta Anacaona, Alexandra Alban, Claudia Julliet Cruz, Mariana Gómez y Salsa en Tacones.

Y también participan las niñas: Gabriela Vasquez, María Luisa Cerón, Madeleine Robayo, Madeleine Zapata, Sofia Castaño y María José Cerón.



La canción fue grabada en JAProductions de Miami, Florida; Anacaona Estudio, La Habana, Cuba; Dohi Studios y Alfandoke, Cali; Dial, Miami, Florida y Swagg Music, Parma, Italia.



Por su parte, José Aguirre asegura que “en la letra hacemos un llamando a la coherencia y al respeto. La mujer es un ser hermoso, un ser divino y un ser dador de vida. Hoy tenemos que pedirles perdón porque se han cometido muchas injusticias con ellas. Necesitamos igualdad en todo sentido”.



El músico, productor y compositor espera que “pronto llegue el día en que no se vuelva a hablar de violencia contra la mujer”.



Aunque esta canción se difundió en la 61 Feria de Cali, en el Salsódromo de 2018 llamado ‘Cali, Mujer Divina’ y fue interpretada por Tito Murillo, vocalista vallecaucano y el rapero Candyman, esta nueva versión adquiere otro color y otra dimensión gracias a las poderosas voces femeninas.



Su lanzamiento en ese momento se realizó el 25 de noviembre de dicho año en el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, una conmemoración que lideró la Alcaldía de Cali.



El video de la nueva versión tiene la magia de las mujeres de la industria de la música, sus voces, su talento para interpretar instrumentos, su poder para transmitir sentimientos.



Para Adriana Chamorro, las mujeres están entregando aquí un mensaje conmovedor, pero a la vez contundente. “Hay que parar de plano con la barbarie a la que se ven sometidas las mujeres aún hoy cuando se piensa que el mundo ha evolucionado”, enfatiza José Aguirre.

Fundación ‘Vozs Mujer’



Adriana Chamorro, exvocalista de Canela, en compañía de Carmen González, exvocalista de Son Azúcar, tiene en Cali la Fundación ‘Vozs Mujer’ hace cinco años, agremiando mujeres en la música, inicialmente. Pero piensan ampliarla a más artes.



“Buscamos ampliar las oportunidades para las mujeres en diferentes artes. Queremos crear espacios nosotras mismas para mostrar talentos. Lo hicimos con el Festival Las Mujeres le Cantan al Mundo. Y ahora con esta canción, la composición es mía y el arreglo de José Aguirre”.