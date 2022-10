El 'Gabinete del Terror' de Guillermo del Toro se toma Netflix y Halloween

Guillermo del Toro, maestro de lo macabro, coordina una nueva serie antológica que sorprende, deleita y horroriza. Ocho directores cuidadosamente seleccionados por él abordan una colección de historias que exploran los límites del terror.



‘El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro’, que ya está en Netflix, es una antología creada y producida por él. Quien en esta ocasión se pone delante de la pantalla para presentar cada episodio, muy al estilo de Alfred Hitchcock. Una serie que llega como antesala al fin de semana de Halloween y a la tradicional celebración del Día de Muertos en México.



De lo macabro a lo mágico y de lo gótico a lo espeluznante, al más puro estilo clásico, esta serie parte de la idea de las ferias antiguas en las que aventureros y charlatanes exhibían algo que se llamaba el ‘gabinete de curiosidades’, maravillando a los visitantes con cosas extrañas.



“La persona que mostraba las curiosidades abría un nuevo mundo. Nos preguntamos: ¿podemos abrir ocho piezas de una colección, elegida y curada por mí, con directores que me gustan o sobre los que quiero llamar la atención —Guillermo Navarro, David Prior, Ana Lily Amirpour, Keith Thomas, Catherine Hardwicke, Vincenzo Natali, Panos Cosmatos y Jennifer Kent—, y darles total libertad y dejarlos hacer una pieza de 40 o 60 minutos a su gusto, apoyándolos?” se cuestionó el director del Laberinto del Fauno y El Orfanato. La respuesta fue afirmativa.



Guillermo, quien se confiesa fanático de la serie ‘Black Mirror’, creció viendo las antologías Outer Limits, The Twilight Zone, Night Gallery, One Step Más allá, y se lamenta que hoy en día no se hagan más a menudo, aunque lo entiende porque “son muy difíciles de montar. Es como rodar ocho películas al mismo tiempo, con un montón de complicaciones y complejidades y temperamentos y diferentes sabores”, explica.



El director, guionista y productor mexicano estrenará en diciembre, también en Netflix, su versión de Pinocchio, un poco más oscura de lo tradicional.

El mismísimo maestro del terror y el suspenso, Stephen King, ya vio el proyecto, y lo calificó como “aterrador, siniestro y hermoso”.



¿Cuáles fueron los ingredientes de esta historia de espanto? Según el mexicano, “el terror tiene una escala móvil, como el humor. Lo que te da miedo a ti no me da miedo a mí. Lo que es divertido para ti no es divertido para mí. O viceversa. Así que lo importante es que haya una idea detrás. Y no necesariamente una lección profunda, sino una idea”.



En esta temporada (se espera que haya más), Guillermo del Toro quiso reunir esos relatos que siempre tuvo como un asunto pendiente: “‘Graveyard Rats’ de Henry Kuttner, por ejemplo, fue una historia que leí cuando era muy joven y me asusté tanto que llamé a mi padre para que me abriera la puerta de mi habitación. Luego ‘Lote 36’ y ‘Murmullos’ fueron ideas que tuve durante mucho tiempo. Para mí ‘La autopsia’ es un ejemplo perfecto de una historia que nunca olvidé. Lo leí en los años 80 y me pareció no sólo aterrador, sino también conmovedor saber que el máximo triunfo del ser humano es sacrificarse”.



Con el terror como hilo conductor, los ocho episodios autoconclusivos, dos de ellos con historias originales de del Toro, prometen dejar sin aliento a más de uno.