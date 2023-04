El ex de Gisele Bündchen, Tom Brady, estaría saliendo con Reese Witherspoon

Al parecer, se está gestando un nuevo amor en Hollywood; si es pasajero o no, eso no está garantizado.



Se trata nada menos que de la estrella de fútbol americano Tom Brady, exmarido de Gisele Bündchen, quien estaría de romance con la recientemente divorciada Reese Witherspoon, pocos días después de que ella confirmara a la prensa que se separaba de su esposo, el agente de celebridades Jim Toth, luego de 11 años de matrimonio.



Según el sitio web DeuxMoi, no se sabe si la separación de Reese está relacionada con su nueva relación.



Lea aquí: Agua Bendita diseña colección para Target en Estados Unidos

Se sabe por una fuente cercana a las estrellas de Hollywood que : «Una actriz importante, que acaba de anunciar su divorcio, está saliendo desde hace poco con un exatleta de la NFL, quien también se divorció recientemente».

El quarterback de los Tampa Bay Buccaneers podría tener una nueva ilusión con Reese Witherspooon.

De acuerdo con fuentes cercanas a la revista People, esta última y su esposo se divorciaron de mutuo acuerdo. “Están tan comprometidos con la crianza conjunta y con toda su familia que hacen que esto sea lo más sencillo posible”, y además ya habrían iniciado los trámites legales para el divorcio, señalando la actriz como motivo de este “diferencias irreconciliables”.



La protagonista de ‘Una rubia muy legal’ podría haber iniciado ya una relación con el jugador del fútbol americano, tal y como apuntan diversos rumores, y que ha afirmado la cuenta de Instagram DeuxMoi, que explica que será el próximo tema a tratar en su podcast.



Lea también: ¿De presidente a guitarrista? Iván Duque habló sobre su nueva faceta como músico



Unos hechos que se habrían producido justo después de que una fuente cercana a Brady confesase a ‘Page Six’ que éste está de vuelta al mundo de las citas, habiendo salido y conocido a más gente: “Brady está saliendo, se va de compras. Él está fuera, saliendo de casa”.



Por el momento, ni Tom Brady ni Resse Witherspoon se han pronunciado sobre los hechos.